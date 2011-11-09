《中国重要政经日程》--2011年11月9日-2012年4月14日

全球金市：黄金触及11月来最高水准，受政治不确定性和美元提振
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
=============================今日重要政经日程==========================
11/9(三)
--第三届中国对外投资合作洽谈会在北京举行.
--国际金融论坛2011年全球年会在北京举行,至10日.
=============================近日重要政经日程==========================
11/10(四)
--2011MEGA创业与企业革新峰会在北京举行,至11日.
11/11(五)
*--国新办10时发布会,中国国家发改委副主任杜鹰、河南省长郭庚茂介绍建设中原经济区情况.
*--社科院2011年《气候变化绿皮书》发布会.
--2011财新杂志峰会在北京举行,至12日.
--2011中国能源企业高层论坛在北京举行,至12日.
11/12(六)
--第五届亚洲制造业论坛年会在北京举行,至13日.
11/15(二)
*--2011首届资产管理年会在上海举行.
11/18(五)
*--中国低碳技术与新能源峰会在深圳举行.
--2011经济学人中国峰会在北京举行.
--2011最佳商业模式中国峰会在北京举行,至19日.
11/19(六)
--2011(第二届)中国企业气候公益论坛、地球・唯一村庄大型环保公益活动晚会在北京举行,至20日.
12/8(四)
--易贸(CBI)组织的2011碳捕捉利用与封存大会(ccus.cbichina.com)在北京举行,至9日.
12/9(五)
--2011中国企业领袖年会在北京举行,至11日.
12/10(六)
--2011沃特金融峰会在广州举行,至12日.
12/15(四)
--亚洲财富论坛第四届中国年会在北京举行,至17日.
4/13/2012(五)
--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 尹嫄婷
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
路透纽约/伦敦2月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至近三个月最高，因实货市场供应吃紧，而纽约可可期货扩大跌势至四年半最低。
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