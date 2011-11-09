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亚洲 | 2011年 11月 9日 星期三 09:14 BJT

《中国重要政经日程》--2011年11月9日-2012年4月14日

=============================今日重要政经日程==========================

11/9(三)

--第三届中国对外投资合作洽谈会在北京举行.

--国际金融论坛2011年全球年会在北京举行,至10日.

=============================近日重要政经日程==========================

11/10(四)

--2011MEGA创业与企业革新峰会在北京举行,至11日.

11/11(五)

*--国新办10时发布会,中国国家发改委副主任杜鹰、河南省长郭庚茂介绍建设中原经济区情况.

*--社科院2011年《气候变化绿皮书》发布会.

--2011财新杂志峰会在北京举行,至12日.

--2011中国能源企业高层论坛在北京举行,至12日.

11/12(六)

--第五届亚洲制造业论坛年会在北京举行,至13日.

11/15(二)

*--2011首届资产管理年会在上海举行.

11/18(五)

*--中国低碳技术与新能源峰会在深圳举行.

--2011经济学人中国峰会在北京举行.

--2011最佳商业模式中国峰会在北京举行,至19日.

11/19(六)

--2011(第二届)中国企业气候公益论坛、地球・唯一村庄大型环保公益活动晚会在北京举行,至20日.

12/8(四)

--易贸(CBI)组织的2011碳捕捉利用与封存大会(ccus.cbichina.com)在北京举行,至9日.

12/9(五)

--2011中国企业领袖年会在北京举行,至11日.

12/10(六)

--2011沃特金融峰会在广州举行,至12日.

12/15(四)

--亚洲财富论坛第四届中国年会在北京举行,至17日.

4/13/2012(五)

--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)

--整理 尹嫄婷

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