《综述》加拿大把预算平衡达成时间推迟一年,因担忧外部经济风险

* 加拿大称由于全球经济不确定性,因而推迟平衡预算的达成时间

* 财长费海提称欧债危机可能带来严重风险

* 央行维持2%的通胀目标

路透加拿大卡尔加里11月8日电---加拿大周二把达成预算平衡的承诺时间推後一年,因全球经济放缓对其国内经济造成影响,尽管该国经济的表现已经好于多数国家.

财长费海提公布最新预算时表示,将在2015/16财年消除赤字,与德国,英国和法国的时间类似.在6月预算报告中,费海提曾表示计划在2014/15财年消除赤字.

由于担心外部经济风险,加拿大政府同时还调降名义经济增长率的预测,这实际上会拉大今年和未来几年内的预算缺口.

"我国经济前景的风险不在国内,"费海提在加拿大能源行业的中心城市卡尔加里对商界领袖表示.