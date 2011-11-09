《综述》加拿大把预算平衡达成时间推迟一年,因担忧外部经济风险

美国股市：微幅收低，油价下挫拖累能源股领跌
路透2月6日 - 美国股市周一微幅收低，能源股领跌，因油价下挫，同时投资者在等待大型公司的下一批业绩报告，以及特朗普经济政策的细节。
* 加拿大称由于全球经济不确定性,因而推迟平衡预算的达成时间
* 财长费海提称欧债危机可能带来严重风险
* 央行维持2%的通胀目标
路透加拿大卡尔加里11月8日电---加拿大周二把达成预算平衡的承诺时间推後一年,因全球经济放缓对其国内经济造成影响,尽管该国经济的表现已经好于多数国家.
财长费海提公布最新预算时表示,将在2015/16财年消除赤字,与德国,英国和法国的时间类似.在6月预算报告中,费海提曾表示计划在2014/15财年消除赤字.
由于担心外部经济风险,加拿大政府同时还调降名义经济增长率的预测,这实际上会拉大今年和未来几年内的预算缺口.
"我国经济前景的风险不在国内,"费海提在加拿大能源行业的中心城市卡尔加里对商界领袖表示.
"如果要让我说什麽的话,那就是目前我们国家拥有许多国家认为弥足珍贵非常稀缺的财富,当然这不是石油,而是稳定."
路透2月6日 - 美国股市周一微幅收低，能源股领跌，因油价下挫，同时投资者在等待大型公司的下一批业绩报告，以及特朗普经济政策的细节。
根据港口数据，历来是全球最大小麦进口国之一的巴西近期已经出口了多艘小麦船货，因国内丰产及政府补贴令出口在海外市场有竞争力。
美国农业部周一报告称，上周出口检验美国玉米111.3万吨，高于之前一周的106.3万吨，也高于75-100万吨的市场预估区间。