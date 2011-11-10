更正:《人民币汇率焦点》离岸市场掣肘在岸升值走势,市场力量影响渐增

(更正内文倒数第八段分析师名字)

* 11月初中间价屡创新高,汇价却频触跌停板

* 套利将离岸市场贬值预期传导至在岸市场

* 长期升值趋势未逆转,离岸贬值预期逐渐修正

* 国际格局和市场力量均指向人民币增强弹性

作者 曲伟治

路透上海11月10日电---人民币汇率走势的决定因素中,市场化力量似乎在反客为主.即期汇价以频频跌停来回应高开的中间价.这种背离不仅折射人民币离岸市场贬值预期向在岸市场渗透,亦可能蕴含中国增强人民币汇率弹性的正面信号.

上周20国集团(G20)峰会期间,代表政策风向的人民币中间价CNY=PBOC屡创汇改性高,而即期汇价并不买账,反而多次触及交易区间下限.支持即期汇价走势的,是欧债危机深化不断推升美元强势,以及与香港人民币离岸市场CNH=相关的套利活动.

"G20会议期间,为了使人民币不至于成为议题,人民币升值幅度很大."澳新银行中国经济研究总监刘利刚表示,"现在离岸市场从某种程度上对人民币定价机制形成挑战."

中国国家主席胡锦涛上周出席的G20峰会决定,加快迈向市场化汇率机制,并乐见中国提高汇率弹性"以符合市场基本面"的决心.本周召开的亚太经合组织APEC领导人会议上,美国财政部称中国重申将采取更具弹性的汇率政策.

中国即期市场上周人民币兑美元CNY=CFXS走势蹒跚,央行连续将中间价高开,并提升至接近6.31元,升值意图明显,但市场汇率却上行乏力,交易区间徘徊6.34-6.35元附近,且频频触及0.5%的交易区间下限.

刘利刚指出,近期升值的走势,与国际社会博弈有关,中国往往在领导人参与国际会议期间,特意拉升人民币水平,避免因汇率问题使中国领导人在会议期间陷入被动.

"但这次情况又有点不一样,央行拉升汇价以後,市场似乎并不认可."刘利刚认为."香港离岸市场贬值预期给在岸市场的价格带来冲击,两个市场通过套利机制传导."

周四出炉的中国10月出口增幅意外降至八个月最低,贸易顺差远低于预期.外需疲软的苗头正在引起政府关注.国务院总理温家宝在10月份广州调研时强调,要保持人民币汇率基本稳定,避免给外贸企业造成过大冲击.

浏览人民币兑美元中间价和即期汇率走势比较图,请点选(r.reuters.com/rex84s)

**套利机制导入贬值压力**

今年9月份全风险资产价格暴跌,同时人民币贬值预期在离岸市场发酵,走势明显弱于在岸市场,两市场汇差点数一度扩至逾1,200点(每个点数相当于1/10000),此後因跨市套利活动及贬值预期平息,该差价逐步缩窄.

人民币兑美元周四于在岸和离岸市场均小幅走低,内地即期报6.3497元,香港即期CNH=报6.3655,两者汇差超过100个点,较历史均值50点左右的水平仍存在套利空间.

"因为有套利空间在,所以很多机构把购汇放在境内,而到香港去结汇,这才导致了目前这种情况,并且很可能还要延续下去."北京一位银行交易员称.

而上海一银行交易员透露,因套利驱动的客盘,在汇市买卖"往往是大单",主要来自在国外有分支机构的企业,这种大额的外币资金买盘,压制了人民币升值走势,尽管央行不断提高中间价水平,但盘中汇率却经常触及跌停板.

对于离岸市场从升值预期到贬值预期的转变,西南证券首席经济学家王剑辉指出,今年欧美经济复苏乏力,出口订单的减少将令人民币承压,而9月份恰逢欧债危机深化,一些企业资金回流欧洲救急,再加上美元强势,造成人民币升值预期的扰动.

他认为,离岸市场正好反应了这种预期,而套利机制的存在,一方面拉升离岸市场汇率,令一方面打压在岸人民币走势,最终让两市场的汇价不断趋于接近.

但中银国际证券董事总经理程漫江指出,尽管目前欧债危机可能会让人民币升值的走势放缓,但从长期来看,中国经济稳定增长将给人民币提供支撑,趋势性的升值并没有发生根本逆转,目前离岸市场的贬值预期将会得以修正.

**汇率定价将更市场化**

人民币汇价频频跌停并非第一次出现,三年前金融危机肆虐时人民币汇价出现贬值压力而中间价维持稳定,而这一次则是因市场力量不认同中间价升值所致.

2008年12月避险情绪推动美元急升,加上对中国经济悲观预期,造成人民币跌停,当时跌停价位上几乎没有交易;而最近跌停走势却是因为中间价过高造成,盘中汇价没有跟从中间价的指引.

"如果没有很好的资本管制,离岸方面市场化汇率机制,会对人民币在岸市场造成很大影响"刘利刚指出"这其实是央行和市场的博弈."

刘利刚认为,虽然目前在岸市场是主导,但在例如欧债危机这样的全球市场动荡期间,离岸市场将影响在岸市场汇价走向,并挑战央行汇率定价机制,从而给市场造成"跌停、涨停"这样的混乱.

"央行也许应该将汇率波幅限制从0.5%扩大至1%,这样差不多就不会跌停了;或者让中间价定的更趋近市场."招商银行高级分析师刘东亮称.

他并指出,中国尚不具备汇率全面市场化的基础,但央行可以通过中间价定位,以及提高弹性等措施,将汇率定价更趋近市场,收窄两个市场之间的套利空间,否则随着离岸市场资金规模扩大,未来对在岸市场走势影响会更加严重.

中国于2007年5月将人民币兑美元交易价浮动幅度由千分之三扩大到千分之五.2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,自那以来人民币兑美元累计升值幅度逾7%.(完)