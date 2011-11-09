〔欧洲金融〕欧央行执委史塔克呼吁成立财政和金融联盟,以防范危机

路透柏林11月8日电---欧洲央行(ECB)执委会成员史塔克周二在讲话中呼吁强化财政规定,成立财政和金融联盟,以防范未来危机再现,并加强金融体系.

史塔克在柏林的一个会议上发表讲话时表示,财政制度和政策框架需要大幅改善.

欧元区主权债务危机说明,在国家层面制定财政政策与加强欧元区金融整合的必要性之间存在紧张关系.

"这种紧张关系有可能加剧未来发生金融危机的风险,并妨碍实施有效的危机管理.我们必须采取大胆举措成立财政联盟.我们需要超越,成立一个金融联盟...我们要'更加欧洲化'."

史塔克称,像货币政策一样,财政政策也应有一个由各种规定构成的框架,并具有明确的中期目标.为了增强可信度,规定应更加严格,自动执行,并尽可能不受政治进程影响.

2011年初针对银行、保险和证券三个领域成立的三个不同的欧洲监管机构(ESA)将在2014年接受欧盟执委会的评估.

"若评估认定ESA没有充分的工具和权力,可能有理由对监管框架进行更进一步的整合...也可能支持建立单一的欧盟监管机构,"他说.(完)