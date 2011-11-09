〔英国经济〕尽管欧元区动荡加剧,英国仍能避免衰退--CBI

路透伦敦11月9日电---英国工业联盟(CBI)周三表示,尽管欧元区动荡加剧,英国仍能避免衰退,不过未来一年疲弱的经济复苏将推高失业.

CBI提出许多促进经济成长举措的建议,同时还警告称政府不要偏离削减该国高额预算赤字的承诺.

CBI在最新经济评估中,将英国今明两年经济成长预估分别下调至0.9%和1.2%,8月时预估分别为1.3%和2.2%.

"尽管双底衰退的风险确实升高,但这仍不失我们的预估要点."CBI首席经济顾问Ian McCafferty说.

"我们认为尽管复苏已经失去重要动能,但英国将能勉强度过这个艰难时期."

英国经济7-9月成长0.5%,特别容易受到欧洲对其出口品需求疲弱的冲击,因英国家庭收入承压且公共支出降低,国内需求回落.

CBI预计2012年失业将继续上升,将高达8.5%.

CBI对通胀的预期更为乐观,预计通胀将从明年第一季开始从当前的5.2%下滑,并于2013年第一季达到2%这一英国央行目标水准.(完)