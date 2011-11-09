〔美国个股〕房利美需再度向财政部申请78亿美元救助,因亏损扩大

路透华盛顿11月8日电---美国住房抵押贷款巨头--房利美FNMA.OB周二表示,需要再度向联邦政府申请78亿美元的救助金来维持运转,楼市动盪已令其第三季亏损规模扩大至51亿美元.

房利美并说明现金进一步短缺的两大原因,其一是对冲利率波动风险敞口的衍生品相关损失,其二则是2008年金融危机之前房贷相关的费用.房利美上年同期亏损13亿美元.

房利美自2008年以来已从美国财政部获得1,126亿美元的救助资金,并通过股息形式向政府偿付了172亿美元.房利美于2008年由政府接管.

"房利美正在努力降低以往帐目所造成的亏损规模,限制纳税人的风险敞口,"该公司执行副总裁兼首席财务官Susan McFarland在声明中表示.

该公司及规模较小的同行房贷美FMCC.OB在金融危机之时由政府接管,因其次级抵押贷款方面的亏损导致其有破产之虞.鉴于这两家公司在美国住房融资上扮演着重要角色,政府已承诺会无限制提供资金助其维持运营直至2012年底.两家公司自有或担保的抵押贷款规模是全美抵押贷款规模的一半左右.

房利美表示,第三季包括帐上所持止赎房产相关费用在内的信贷损失升至45亿美元,第二季为39亿美元.

美国第二大住宅贷款抵押机构房贷美上周表示,该公司第三季亏损44亿美元,需要向联邦政府再度申请60亿美元的救助.

房利美过去17个季度中有16个季度为亏损,去年第四季则是获利7,300万美元,但主要归功于美国银行的一次性付款.

房利美和房贷美由美国国会创立,两家业者通过向放款业者买进抵押贷款、并重新包装成附带公司保证的有价证券转卖给投资人,藉以让民众更加容易取得贷款,从而促进民众实现自有住宅.

目前所有新的房屋贷款中,约由九成是由这两家公司以及联邦住宅管理局(FHA)提供支持.(完)