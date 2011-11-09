〔新闻稿〕中国10月CPI同比上涨5.5%,环比涨0.1%--国家统计局

(以下是中国国家统计局周三公布的10月居民消费价格变动情况全文)

2011年10月份，全国居民消费价格总水平同比上涨5.5%。其中，城市上涨5.4%，农村上涨5.9%；食品价格上涨11.9%，非食品价格上涨2.7%；消费品价格上涨6.6%，服务项目价格上涨2.8%。全国居民消费价格总水平环比上涨0.1%。其中，城市上涨0.1%，农村与上月持平；食品价格下降0.2%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格上涨0.1%，服务项目价格上涨0.2%。

一、各类商品价格同比变动情况

食品类价格同比上涨11.9%，影响价格总水平上涨约3.62个百分点。其中，粮食价格上涨11.6%，影响价格总水平上涨约0.32个百分点；肉禽及其制品价格上涨26.1%，影响价格总水平上涨约1.72个百分点（猪肉价格上涨38.9%，影响价格总水平上涨约1.12个百分点）；蛋价格上涨12.6%，影响价格总水平上涨约0.11个百分点；水产品价格上涨12.4%，影响价格总水平上涨约0.28个百分点；鲜菜价格下降6.8%，影响价格总水平下降约0.20个百分点；鲜果价格上涨11.1%，影响价格总水平上涨约0.19个百分点；油脂价格上涨15.8%，影响价格总水平上涨约0.18个百分点。

烟酒类价格同比上涨3.7%。其中，烟草价格上涨0.4%，酒类价格上涨8.7%。

衣着类价格同比上涨3.7%。其中，服装价格上涨4.0%，鞋价格上涨2.5%。

家庭设备用品及维修服务类价格同比上涨3.1%。其中，耐用消费品价格上涨1.0%，家庭服务及加工维修服务价格上涨11.9%。

医疗保健和个人用品类价格同比上涨3.5%。其中，西药价格下降0.6%，中药材及中成药价格上涨13.0%，医疗保健服务价格上涨0.5%。

交通和通信类价格同比上涨0.8%。其中，交通工具价格下降0.3%，车用燃料及零配件价格上涨12.2%，车辆使用及维修价格上涨4.6%，城市间交通费价格上涨2.9%，市区公共交通费价格上涨1.9%；通信工具价格下降13.7%。

娱乐教育文化用品及服务类价格同比持平。其中，教育价格上涨0.9%，文娱费价格上涨1.5%，旅游价格上涨2.3%，文娱用耐用消费品及服务价格下降6.6%。

居住类价格同比上涨4.4%。其中，水、电、燃料价格上涨3.5%，建房及装修材料价格上涨4.5%，住房租金价格上涨3.6%。

据测算，在10月份5.5%的涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素近1.5个百分点，今年新涨价因素约为4.04个百分点。

二、各类商品价格环比变动情况

10月份，食品价格环比下降0.2%，影响价格总水平下降约0.06个百分点。其中，鲜菜价格环比下降3.4%，影响居民消费价格总水平下降约0.09个百分点。肉禽及其制品价格环比下降0.6%（猪肉价格环比下降1.8%，9月份环比上涨1.2%）；蛋价格环比下降3.8%（9月份环比上涨2.4%）；水产品价格环比下降1.5%，上述三项合计影响居民消费价格总水平环比下降约0.13个百分点。油脂价格环比上涨0.5%，比9月份的环比涨幅缩小1.0个百分点；鲜果价格环比上涨5.7%，比9月份的环比涨幅扩大2.6个百分点，油脂和鲜果价格上涨合计影响居民消费价格总水平上升约0.11个百分点。

10月份，非食品价格环比涨幅为0.2%，影响居民消费价格总水平环比上涨约0.15个百分点。其中，烟酒、衣着、家庭设备用品及维修服务、娱乐教育文化用品及服务、居住等类别价格环比分别上涨0.5%、1.6%、0.1%、0.2%和0.1%，医疗保健和个人用品、交通和通信类价格环比分别下降0.1%和0.3%.(完)