《中国经济焦点》通胀"猛虎"终被驯服,政策预微调将步步推进

* 10月CPI续降至五个月低位,新一轮物价下行周期开启

* 通胀绝对水平仍高,中长期风险犹存

* 政策全面放松尚无基础,延续局部微调态势

* 短期内减息不可能,但是否下调存准分析师看法分歧

采写 北京中文部; 撰写 李文科

路透北京11月9日电---中国10月CPI同比涨幅创五个月新低,且为连续第三个月回落,标志着新一轮物价下行周期已悄然开启.在通胀"猛虎"被驯服同时,也给宏观政策预微调留出更多空间.

未来中国政策重点预计将在防止通胀反弹的同时,也会给予维持经济稳健增长以更多的关注.但货币政策全面转向尚无基础,分析师普遍认为短期内减息不可能,惟在是否下调存准方面看法分歧.

"5.5%的(CPI)同比增速比较符合预期,随着翘尾因素降低而延续下滑态势,明年还可能下滑至3.5%的水平...PPI变化更敏感,明年可能下滑到比同期CPI更低的水平,"中国农业银行金融市场部研究主管李刚称.

他指出,中国通胀趋势性回落,经济增速放缓,考虑到货币政策的滞後效应,中国政策需进行适度预调与微调.

"不过相比2008年'放水式'政策调整,当前需要的是'挤牙膏'的微调,信贷政策应不会大幅放松,"他说.

中国国家统计局稍早公布,10月居民消费价格(CPI)同比上涨5.5%,环比涨0.1%,均与路透调查中值一致,同比涨幅亦为7月创出6.5%的三年新高後连续第三个月回落;1-10月CPI则同比上涨5.6%.[ID:nCN1206174]

交通银行金融研究中心研究员陆志明亦认为,考虑到前期紧缩政策的影响仍将持续,以及国内外不确定性因素较多,货币政策收紧操作将告一段落,转而更加注重审慎平衡和前瞻把握,并适时适度微调预调.

他认为,短期降息的可能性不大,但为缓解四季度银行体系流动性偏紧的状况,不排除届时小幅下调准备金率的可能性.

10月CPI如预期回落,未能激励中国股市,沪综指.SSEC周三早盘小幅收低0.35%.但对中国放宽政策预期,扶助亚洲股市走强,国际油价亦从中获得提振,布兰特原油期货LCOc1连续第五日上涨.

人民币兑美元CNY=CFXS亦走强,最新报6.3378元人民币;美元/人民币无本金交割远期(NDF)则全线下跌.对中国数据敏感的澳元AUD=D4和新西兰元NZD=D4兑美元亦守住涨幅.

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**价格水平回落已成定局**

10月CPI同比增幅自7月触及的37个月高点连续第三个月回落,再考虑到翘尾因素走低影响,今年年末到明年年初物价应该会继续回落,价格水平走低已成定局.

"10月份CPI上涨5.5%跟预期基本一致,从趋势来看,作为CPI新涨价因素主要动力的食品价格由涨转跌,将推动CPI继续回落."华宝信托宏观分析师聂文称.

他并认为,伴随着翘尾因素减弱、货币紧缩效应滞後反应、产出缺口为负、国际输入性通胀减轻等多重因素影响,CPI将进一步下降.预计明年CPI在3.5%左右,通胀压力将大幅减弱.

而PPI回落幅度大于预期,亦进一步验证未来通胀水平基本可控.申银万国首席宏观经济分析师李慧勇表示,"过去是'内忧外患',即流动性过剩与输入性通胀压力.在内忧通过调控解决的情况下,输入性通胀压力是在降低,直接导致了PPI涨幅回落,这对未来通胀得到控制是件好事."

不过交通银行的陆志明警告称,未来两年总体通胀可控,年CPI均值在2.8-4%区间的可能性较大,但中长期通胀风险依然应予以警惕.

"考虑到劳动力成本上升、中国经济虽有所放缓但总体仍保持较高增速等中长期通胀因素仍然存在,短期降息的可能性也不大,"他说.

**调存准或有可能,但无需降息**

通胀压力减缓为政策进一步微调提供了空间.但分析师们认为,政策全面放松还没有基础,维持当前定向宽松的政策仍是12月召开中央经济工作会议之前的基调.

而信贷定向宽松政策可能会进一步细化实施,尤其是向小微企业、三农和战略新兴产业等特定领域实施定向放松.

"紧缩已经结束,但把(宏观)政策全面放松我觉得条件还没成熟,只会有一点定向的放松,而且是在当前审慎货币政策之内."花旗集团中国高级经济学家丁爽称.

他并进一步解释说,这里的定向放松主要指对向中小企业,比较困难的一些领域增加信贷之类的政策.

10月底,中国国务院总理温家宝释放信号,承诺进行政策微调以支持经济增长.到目前为止,政府已经出台减免税费等举措以支持小微企业发展,而央行也在透过公开市场操作向市场挹注流动性.

第一创业研究所副所长王皓宇也称,政策已在逐渐放松,放松主要改善数量就好了,还没有必要下调利率的.

但在年内是否调整存准问题上,分析师看法存在分歧.西南证券首席经济学家王剑辉认为,其维持年内会下调至少一次存准率的判断,时间可能是在11月底到12月初,因为货币政策要有前瞻性,要能提前反映未来物价回落的趋势.

但野村驻香港经济学家张智威认为,中国央行10月已通过公开市场操作稍许放松了流动性,且微调将继续,但存款准备金率及利率则将在今年剩馀月份中保持不变.12月初的中央经济工作会议将为2012年的政策定调.(完)