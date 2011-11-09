〔新闻稿〕中国10月PPI同比上涨5%,环比下降0.7%--国家统计局

美国股市：微幅收低，油价下挫拖累能源股领跌
路透2月6日 - 美国股市周一微幅收低，能源股领跌，因油价下挫，同时投资者在等待大型公司的下一批业绩报告，以及特朗普经济政策的细节。
(以下为中国国家统计局周三公布的"10月份工业生产者价格(PPI)变动情况"全文)
2011年10月份，全国工业生产者出厂价格比上月下降0.7%，比去年同月上涨5.0%。工业生产者购进价格比上月下降0.7%，比去年同月上涨8.0%。2011年1—10月，工业生产者出厂价格平均同比上涨6.8%，工业生产者购进价格平均同比上涨10.1%。
生产资料出厂价格比上月下降0.8%，其中，采掘工业价格下降0.8%、原料工业价格下降1.1%、加工工业价格下降0.7%。生活资料出厂价格环比与上月持平，其中，衣着价格上涨0.2%、一般日用品价格下降0.2%、食品和耐用消费品价格均持平。
生产资料出厂价格比去年同月上涨5.2%，其中，采掘工业价格上涨15.1%、原料工业价格上涨7.9%、加工工业价格上涨3.1%。生活资料出厂价格同比上涨4.2%，其中，食品价格上涨7.4%、衣着价格上涨4.5%、一般日用品价格上涨3.9%、耐用消费品价格下降0.3%。
工业生产者购进环比价格中，有色金属材料类价格下降4.9%、燃料动力类价格下降0.3%、黑色金属材料类价格下降0.8%、化工原料类价格下降0.5%。
工业生产者购进同比价格中，有色金属材料类价格上涨7.0%、燃料动力类价格上涨11.3%、黑色金属材料类价格上涨7.2%、化工原料类价格上涨9.9%。
注: 1.工业生产者价格包括工业生产者出厂价格和工业生产者购进价格。
2.工业生产者出厂价格指数反映工业企业产品第一次出售时的出厂价格的变化趋势和变动幅度。
3.工业生产者购进价格指数反映工业企业作为中间投入产品的购进价格的变化趋势和变动幅度。(完)
--整理 邵晓忆; 审校 张喜良
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