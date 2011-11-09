《外汇动态》中国跨境贸易结算扩大,香港与内地人民币市场价差将消失

全球金市：黄金触及11月来最高水准，受政治不确定性和美元提振
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
0158GMT---在香港交易的人民币兑美元汇价CNH=D3与中国外汇交易中心牌价CNY=CFXS之差已大幅缩窄,从9月底的逾2%峰值缩减至目前的0.4%.
两者的差异将会消失,因中国上月出台外商直接投资(FDI)法规将扩大跨境贸易结算,而後者是境外人民币存款的主要推手.
不过,人民币兑美元现汇和远期市场一直存在价差,表明香港一些持有人民币多仓的基金和大银行正伺机逢高平仓,因对于人民币进一步冲高的押注消退.
截至9月底,在香港的人民币存款高达6,090亿元,占香港存款总额的10%.
关注焦点转向一系列中国经济数据,包括消费者物价指数(CPI)、工业生产和零售销售.(完)
--编译 肖群英;审校 郑茵
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