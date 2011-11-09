版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 9日 星期三 10:13 BJT

〔中国新债〕上海打捞局下周三将发行6.5亿元中期票据,期限三年

路透上海11月9日电---中国交通运输部上海打捞局周三公告称,将于下周三(16日)簿记建档

发行6.5亿元人民币中期票据,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

=============================================================================================

上海打捞局 -- 6.5 3 11/16簿记建档 招商银行 AA+ 11/18 11/21

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐