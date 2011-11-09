〔中国数据〕10月CPI涨幅如期回落至五个月低位,为政策微调创造空间(更新版)

中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周两跌一升，CFETS指数跌至94.03
路透上海2月6日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(3日)的CFETS人民币汇率指数 较前周下跌0.20%至94.03，较2014年底则仍下跌5.97%。因中国春节假期，工作日只是上周五一天。
* 10月CPI同比涨幅如期回落至5.5%,环比上涨0.1%
* 新涨价因素中仍以食品类价格上涨为主
* PPI同比涨幅降至一年来低位的5.0%
* 後期物价有望继续回落,为政策微调创造更多空间
路透北京11月9日电---中国宏观调控政策持续显效,10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅如期回落,并创五个月来新低.随着投资增速和上游产品价格继续下降,预计後期物价将继续回落,为宏观政策微调创造更多空间.
中国国家统计局周三公布,10月CPI同比上涨5.5%,环比涨0.1%,均与路透调查中值一致,同比涨幅亦为7月创出6.5%的三年新高後连续第三个月回落;1-10月CPI则同比上涨5.6%.
"我们预计11、12月CPI(同比涨幅)将继续逐级回落,回到4(%)开头的区间;PPI的回落趋势亦可确定.而由于经济增速处于缓步着陆状态,通胀周期亦走到了後半段,预计明年通胀指标可能偏低."浙商证券宏观经济分析师郭磊表示.
统计局新闻稿显示,10月食品类价格同比上涨11.9%,影响价格总水平上涨约3.62个百分点,但环比下降0.2%.在10月5.5%的同比涨幅中,去年价格上涨的翘尾因素近1.5个百分点,今年新涨价因素约为4.04个百分点.
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"过去是'内忧外患',即流动性过剩与输入性通胀压力.在内忧通过调控解决的情况下,输入性通胀压力是在降低,直接导致了PPI涨幅回落.这对未来通胀得到控制是件好事."申银万国首席宏观经济分析师李慧勇称.
统计局数据显示,10月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨5.0%,创一年以来低位,且低于路透调查中值5.7%;环比则下降0.7%.1-10月PPI同比上涨6.8%.
**政策料维持定向宽松**
不过,也有分析人士认为,CPI同比涨幅下降及PPI加速回落,显示国内总需求正在下降,经济增长减速也有可能会加快.
此前公布的中国官方10月制造业采购经理人指数(PMI)降至50.4的32个月低点,预示四季度经济增速继续下滑几成定局,而市场期望政策面出现更明显的结构性松动.
同时亦有分析人士指出,由于中期通胀压力依然较大,且目前负利率水平较高,预计宏观政策并不会因此出现改变,仍会维持全面紧缩前提下的定向宽松.
中国国务院总理温家宝此前强调,要把稳定物价总水平作为首要任务,但同时要更加注重政策的灵活性,针对性和前瞻性,适时适度进行预调和微调.
中国财政部副部长李勇上周称,中国经济正面临诸多挑战,物价上涨的压力仍然很大;明年经济工作将继续着力于三个平衡,即保持经济稳定快速增长、结构转型以维持可持续发展及通胀管理.(完)
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--发稿 李然; 审校 张喜良
路透上海2月6日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(3日)的CFETS人民币汇率指数 较前周下跌0.20%至94.03，较2014年底则仍下跌5.97%。因中国春节假期，工作日只是上周五一天。
路透上海2月6日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8665元附近，较上日贬值约109点。
* 人民币小幅震荡微收升 * 美元指数疲弱，中间价微升 * 节后首个交易日成交不大 * 央行货币政策转紧或助稳汇率 (新增评论和收盘报价) 路透北京2月3日 - 人民币兑美元即期 周五小幅震荡微收升，中间价亦上调 。交易员指出，春节假期美元指数下调，今日中间价和即期价格均走升；但境内客盘仍偏购 汇，大行仍需适度提供美元流动性，人民币升幅受限。节后首个交易日，汇市成交量不大。 他们并表示，今日央行上调公开市场逆回购利率，继续释放货币政策收紧信号，或有助 于维稳人民币。而美联储2月未加息在市场预料之中，市场对此反应不大，未来继续关注特 朗普新政是否会影响美元加息计划。 “今天挺安静的，成交也不大，可能大家还不在状态吧，很多人还没收假。”一外资行 交易员称。 另有中资行交易员表示，理论上中国央行收紧货币政策是能帮助稳汇率，但前提是能吸 引外资流入，但如果结售汇顺差还是扩大，那对稳汇率也没太大作用，还是要看供求关系。 继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行周五在节后首日亦上调公开