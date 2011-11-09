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亚洲 | 2011年 11月 9日 星期三 10:19 BJT

〔中国新债〕轻工集团下周三将发行5亿元中期票据,期限三年

路透上海11月9日电---中国轻工集团公司周三公告称,将于下周三(16日)簿记建档发行5亿元

人民币中期票据,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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轻工集团 15 5 3 11/16簿记建档 建设银行 AA+ 11/17 11/18

进出口行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 冉莹; 审校 林高丽

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