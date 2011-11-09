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亚洲 | 2011年 11月 9日 星期三 10:26 BJT

〔中国新债〕创业环保下周三将发行7亿元中期票据,期限五年

路透上海11月9日电---中国天津创业环保集团股份有限公司(600874.SS)周三公告称,将于

下周三(16日)簿记建档发行7亿元人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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创业环保 14 7 5 11/16簿记建档 民生银行 AA 11/17 11/18

(600874.SS)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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