《热点透视》贝鲁斯柯尼辞职後,欧元区应当准备重型武器解决危机

美国股市：微幅收低，油价下挫拖累能源股领跌
路透2月6日 - 美国股市周一微幅收低，能源股领跌，因油价下挫，同时投资者在等待大型公司的下一批业绩报告，以及特朗普经济政策的细节。
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Hugo Dixon; 编译 李春喜
路透伦敦11月8日电---在贝鲁斯柯尼辞去意大利总理职务之後,欧元区应当准备动用火箭炮等重型武器解决问题.德国与欧洲央行"晾着"意大利的做法是正确的,因为该国有一个不称职的政府.但要控制借款成本、阻止危及欧元的恶性债务循环,即使是一个可靠的新政府可能也需要援助.
欧洲央行具有解决欧元危机的实力,做法就是充当财务困顿国家的最後借款人,因为该行可以无限制地印钞.但欧洲央行以及欧元区的主要出资人德国都抵制这种做法,主要原因有三.首先,他们担心通胀.其次,直接向政府提供融资违背了里斯本条约.第三,他们认为如果救助不负责任的政府,将会助长这种不良行为.
第一个担忧是没有必要的.通胀率可能会达到3%,但中期来看,更大的风险是通缩.而第二个问题可以通过设计一个与条约不冲突的方案克服.这就只剩下所谓的"道德风险"成为不采取行动的唯一理由,或者说采取有限行动的理由,毕竟自8月以来欧洲央行也一直在买入部分意大利公债.
贝鲁斯柯尼已经表示,一旦重要的改革方案在议会通过,他就会辞职.如果意大利组成了新政府,并推进改革、促进经济增长和降低债务水平,它的问题就可以得到解决.但千万别抱有任何指望.由于意大利最近几个月已经信誉尽失,贝鲁斯柯尼辞职後的市场反弹都将是暂时性的.
尽管欧洲金融稳定机构(EFSF)已经成立,并通过利用精巧构思的财务工程来扩大其救助能力,但当前欧元区的纾困机制可谓名存实亡.因此,欧洲需要一个真正有威力的武器.为了绕开条约的限制,最佳的做法可能就是欧洲央行借款给EFSF,扩充其救助能力(或就此方案进行变化).欧洲央行和德国掐鼻皱眉地支持此一构想的时刻很快就要到来.(完)
--编译 李春喜;审校 张明钧
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