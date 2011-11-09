《外汇动态》一个月期美元/人民币NDF创纪录低位,此前中国公布CPI和PPI

0216GMT--一个月期美元兑人民币无本金交割远汇(NDF)跌至纪录低位,此前公布的数据显示,中国10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落[ID:nCN1204132],令市场重燃中国经济刺激举措将出台的期望.中国是世界第二大经济体.

中国国家统计局周三公布,10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落至5.5%,与路透调查中值一致,为连续第三个月回落.

中国10月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨5.0%[ID:nCN1203260],远低于市场预期.

"这令人期待,中国政策制定者将觉得为经济提供政策支持更为合适.给予经济更好的支持,或许有助于提振中国和人民币的贸易,"Scotia Capital驻香港的资深外汇策略师Sacha Tihanyi表示.

他补充道,那也会支撑其他亚洲货币的走势.

一个月期美元兑人民币NDFCNY1MNDFOR=下跌0.2%至纪录低位6.3240.一年期NDFCNY1YNDFOR=亦跌至9月12日以来的最低位6.3160.(完)

--编译 兰秀娟;审校 白云

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