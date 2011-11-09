〔新债招标〕中国50年国债利率接近预期,投资户主导需求较理性(更新版)

美国股市：微幅收低，油价下挫拖累能源股领跌
路透2月6日 - 美国股市周一微幅收低，能源股领跌，因油价下挫，同时投资者在等待大型公司的下一批业绩报告，以及特朗普经济政策的细节。
(新增交易员评论和背景)
* 50年国债利率为4.33%,接近市场预期水平
* 投标倍数1.52倍,需求不温不火
* 超长债仍为投资户主导,市场需求较理性
路透上海11月9日电---中国财政部周三招标发行的50年期固息国债,中标利率接近市场普遍预期水平,投标倍数1.52倍,显示需求不温不火.尽管近期新债招标结果频现大幅走低的情况,但因超长国债仍为保险公司投资户主导,市场需求较为理性.
业内人士稍早透露,财政部上午招标的该280亿元人民币50年固息国债,中标利率为4.33%.此前市场利率预测均值为4.30%,区间4.18%-4.37%,其中多数预测值集中在4.30-4.35%间.
"看来交易户参与的不多,虽然市场很火,但这麽长的债二级(市场)没有流动性,交易户拿着意思不大,还不如去搞点中短的,"上海一银行交易员称.
银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,50年期品种最新收益率报在4.3511%.
该期债为财政部今年第23期记账式附息国债,每半年付息一次,采用单一价格(荷兰式)招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为本期国债的票面利率.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.
该期债11月10日开始发行并计息,11月14日发行结束,11月16日起上市交易.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
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