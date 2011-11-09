《中国报摘》--其他报纸重要消息11月9日(II)

**经济参考报**

--国内知名经济学家和金融专家在"2011年北京大学汇丰金融论坛"上表示,目前中国需吸取本次世界金融危机的教训,不要放松货币政策.

**证券时报**

--文化部产业司副司长李晓磊近日指出,近年各地已建和筹建的文化艺术品交易所已有数十家,但自从今年年初以来,天津文交所艺术品份额化交易模式引起争议,文交所的成立因此有所停顿,下一步将完善文交所管理政策.

--目前,中国共有七个省、市、地区陆续上调非民用电价.业内人士表示,通胀压力减轻成为地方政府部分放开电价的外在条件.尽管目前电价上调仍局限商业、工业用电领域,但未来居民用电价格存在再度调整的可能.

--记者获悉,阿里巴巴全球速卖通新推出一项正对高端卖家的分期限招募"卖家A+"计划,该计划具有严格的招募及推出机制,针对卖家的好评率,纠纷率等指标做了严格要求.

**每日经济新闻**

--巴克莱资本发布报告称,中国房地产市场已经初现显着的泡沫风险,本轮调整周期将面临10%-30%的跌幅,拖累中国GDP下滑0.5%-1%,但不会导致系统性风险.巴克莱资本亚洲首席经济学家黄益平预期,2012年中国GDP将增长8.4%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 尹嫄婷/刘昕; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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