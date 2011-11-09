《中国报摘》--其他报纸重要消息11月9日(II)

全球金市：黄金触及11月来最高水准，受政治不确定性和美元提振
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
**经济参考报**
--国内知名经济学家和金融专家在"2011年北京大学汇丰金融论坛"上表示,目前中国需吸取本次世界金融危机的教训,不要放松货币政策.
**证券时报**
--文化部产业司副司长李晓磊近日指出,近年各地已建和筹建的文化艺术品交易所已有数十家,但自从今年年初以来,天津文交所艺术品份额化交易模式引起争议,文交所的成立因此有所停顿,下一步将完善文交所管理政策.
--目前,中国共有七个省、市、地区陆续上调非民用电价.业内人士表示,通胀压力减轻成为地方政府部分放开电价的外在条件.尽管目前电价上调仍局限商业、工业用电领域,但未来居民用电价格存在再度调整的可能.
--记者获悉,阿里巴巴全球速卖通新推出一项正对高端卖家的分期限招募"卖家A+"计划,该计划具有严格的招募及推出机制,针对卖家的好评率,纠纷率等指标做了严格要求.
**每日经济新闻**
--巴克莱资本发布报告称,中国房地产市场已经初现显着的泡沫风险,本轮调整周期将面临10%-30%的跌幅,拖累中国GDP下滑0.5%-1%,但不会导致系统性风险.巴克莱资本亚洲首席经济学家黄益平预期,2012年中国GDP将增长8.4%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 尹嫄婷/刘昕; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
路透纽约/伦敦2月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至近三个月最高，因实货市场供应吃紧，而纽约可可期货扩大跌势至四年半最低。
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