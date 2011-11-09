《中国企业分析》部分中概股反败为胜,令空头损兵折将

* 中国概念股空头遭受一些挫折

* 哈尔滨泰富电气私有化售价远高于股价低点

* 希尔威金属矿业称自己是"做空扭曲"阴谋受害者

* 空头减持部分仓位认赔,但并未全面撤退

记者 Ryan Vlastelica/Allison Martell; 编译 程琳

路透纽约/多伦多11月8日电---做空北美上市中国概念股的投资者在过去一年强力出击,以公司涉嫌造假的指控,将许多沽空目标拉下马,相关个股蒸发的市值要以十亿美元计算.

不过近几周来,沽空势力掌握大局的程度已经减弱.

部分被指控有会计或其它方面问题的公司股价飙升,做空者不得不认赔,或减少空仓.

10月29日,哈尔滨泰富电气(Harbin Electric)股东表决通过,同意由首席执行官杨天夫和私募股权投资公司盘实基金(Abax Global Capital)以每股24美元买断公司股份.Citron Research的Andrew Left在今年6月对该公司管理及杨天夫获取一笔贷款的方式发出质疑後,公司股价一度报5.82美元,而上述收购价是其四倍还多.泰富电气否认了所有指控,杨天夫上周完成购股.

加拿大上市的中国银矿企业--希尔威金属矿业公司(Silvercorp)(SVM.TO)股价在9月大跌,因公司称收到一封指控其欺诈的匿名信,且金融博客(blog)alfredlittle.com声称该公司有会计违规行为.但该公司坚称这些指控不实,其股价随後也反弹至该事件发生前的水平之上.

移动设备芯片生产商展讯通信(Spreadtrum Communications)SPRD.O股价正处于历史高位附近,而在不久前的6月份,其股价还曾因Muddy Waters公开致信管理层质疑其财务报表而大跌至52周低点,目前股价已是当时的三倍多.该公司称,这些指控"毫无根据".

上述公司股价反弹表明,尽管一些中国公司显然存在可疑的会计操作或其它重大问题,但或许也有一些公司是蒙受不白之冤.

北京一名顾问兼分析师Bill Bishop称,哈尔滨泰富电气成功完成交易表明,空头必须要"加把劲"才行了.

他指出,在此之前,如果有空头发布关于中国企业的负面报告,市场一律先跟风砍杀,之後再问报告真假,那种情况或许要发生改变了.

**审计请辞**

在很多知名案例中,如果股东正视做空者的说法,原本应会受益.

包括对冲基金John Paulson在内的一些大名鼎鼎的投资者在多伦多上市中国公司嘉汉林业(Sino-Forest)上损失惨重.在加拿大主要证券监管机构安大略省证券交易委员会(OSC)表示,据初步调查结果判定Muddy Waters提出的欺诈指控确实有根据後,嘉汉林业股票就一直停牌到现在.

这是空头击倒中国企业的最大案例.嘉汉林业在Muddy Waters报告出炉前的市值为50亿加元(49.6亿美元),而停牌时市值仅剩11.8亿加元.

金融科技公司东南融通(Longtop Financial Technologies)的投资者也溃不成军.该公司股票被纽约证交所摘牌,而且正受到美国证券交易委员会(SEC)对会计违规行为的调查.在财务状况受到Citron等有关方面质疑後,东南融通的审计公司主动请辞,首席财务官也在5月辞职.

其它许多在美国和加拿大上市的中国公司也被证交所停牌或摘牌,并受到各种调查.

实际上,直到最近,那些将矛头对准北美上市的中国概念股,尤其是那些通过反向收购(RTO)而非首次公开发行(IPO)上市公司的空头,还都是战绩显赫.

在Block提到的六家公司中,仅两家股票还在交易--东方纸业(Oriental Paper)(ONP.A)和展讯通信,并且报告出炉後股价还在上涨的只有展讯通信一家.

空头否认他们的攻击效力已经减弱,并表示,他们的影响没有以前那麽大,是因为许多中国公司股票已经因严密检视後而评价降低.

"目前中国RTO公司已经被击倒了.他们完了.屹立不倒的不多,持有这些股票的人知道有内在风险,"Left称,"我的目标就是要解释这些公司的风险和欺诈行为.如果股东想持有这些股票,就随他去吧."

Geo Investment副总裁Dan David称,哈尔滨泰富电气股价上涨只是因为受并购交易提振,而不是因为投资者断定空方观点是错误的.

然而,希尔威金属矿业公司股价反弹的催化剂之一是公司对指控提出反证.例如,在空头质疑其销售数据後,该公司称,毕马威会计师事务所(KPMG)一份报告证实了公司营收数据的真实性.不过该公司还未驳倒关于其资产质量的指控.

希尔威金属矿业总裁冯锐在声明中称:"我们已证明希尔威不存在欺诈行为,证明我们遭到不公正地锁定攻击,证明我们是典型'做空扭曲'阴谋的受害者."

**"操纵阴谋"**

过去,有些公司自行采取法律行动,向美国法院指控空头和分析师合谋发布具有误导性的研究报告,令公司股价下跌.

金融企业和空头提出反击称,这些公司是企图将自身股价疲软归咎给他们.他们还辩解称,这些诉讼是试图打压可能批判企业的分析师报告.

美国在线零售商Overstock.com(OSTK.O)就陷入一场缠讼,指控高盛(GS.N)和美国银行(BAC.N)收购之前的美林"大肆非法操纵股市",令该公司股价下跌.

若能证明空头欺诈并操纵市场,则SEC可以采取行动.

一些沽空者已经从市场抽身,显示空头势力有一部分撤退.

德克萨斯州一名投资者John Bird称,最近这些事件促使他减持空头仓位,由1,000万美元降至750万美元.先前他做空了包括哈尔滨泰富电气和希尔威在内的多家中国公司股票.

他预计做空哈电将亏损约50万美元,不过他并不认为自己先前观点是错的.

澳洲对冲基金经理、空头John Hempton最近在博客(brontecapital.com)写道,他的希尔威卖权在到期日可能一文不值.并称,尽管自己对该公司问题的解读或许有误,但仍对其采矿支出远低于全球同业这点感到困惑不解.

不过,空头的影响尚未尽数消散.Left对哈尔滨泰富电气的攻击似乎失败,但他还在继续攻击其它有会计或治理问题的公司.

他于11月1日发布有关奇虎360公司(Qihoo 360 Technology)QIHU.O的负面报告,称该公司管理阶层有"引人关切的造假历史".奇虎股价应声大跌10%,成交量创4月来最高.

"我还是会对哈尔滨泰富电气做同样的事情,"Left称,"不然我该怎麽做,难道放弃然後走回头路?我继续前进."(完)