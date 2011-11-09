国际原子能机构发布伊朗核弹研发报告

(本文由路透中文网编译提供)

路透维也纳11月8日电---国际原子能机构(IAEA)在一份报告中称，伊朗似乎已着手设计核弹，目前可能还在进行秘密研究。该报告很可能加剧中东地区的紧张气氛。

援引所谓来自成员国及其他渠道的“可靠”情报，IAEA列举了适用于研发核武器的一系列活动，例如高能爆炸试验和核弹引爆器的研发。

该报告令全球大国在关于如何更好地处理伊朗核问题方面的分歧暴露无遗：美国有意加大对伊朗的制裁力度，但是俄罗斯则表示该报告可能会损及外交斡旋的努力。

以色列媒体此前臆测称，以色列可能打击伊朗核设施，但该国国防部长巴拉克(Ehud Barak)周二表示，尚未作出发起军事行动的决定。

伊朗谴责IAEA的报告是“片面的”、“带有政治动机的”。

伊朗驻IAEA特使苏丹尼耶(Ali Asghar Soltanieh)在接受路透电视采访时称，该机构总干事天野之弥(Yukiya Amano)正在“玩一场非常危险的游戏”。

路透周二获得的报告称，伊朗某些研发工作出于民用和军事双重应用目的，但“其他(研发)是特别针对核武器。”

一名美国高级官员在华盛顿表示，如果伊朗无法回答IAEA报告提出的问题，美国将寻求对伊朗施加更大压力。

“可能包括来自美国的进一步制裁。也可能包括我们和其他国家一道采取的措施，”该官员告诉记者。（完）