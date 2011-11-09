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亚洲 | 2011年 11月 9日 星期三 11:12 BJT

〔中国新债〕太阳纸业下周三将发行5亿元短期融资券,期限一年

路透上海11月9日电---中国山东太阳纸业股份有限公司周三公告称,将于下周三(16日)簿记建档

发行5亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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太阳纸业 5 5 12 11/16簿记建档 中信银行 AA 11/18 11/21

(002078.SZ)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 林高丽

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