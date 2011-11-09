澳洲经济指标总览--11月9日

全球金市：黄金触及11月来最高水准，受政治不确定性和美元提振
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间
商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)
商品及服务收支(亿澳元) 9月 顺差25.64 顺差29.53 12月12日
出口(较前月) -3% +8%
进口(较前月) -1% +3%
就业市场(经季节调整)
就业人口(较前月变动,千人) 9月 +20.4 -10.4 11月10日
--全职 +10.8 -13.5
--兼职 +9.6 +3.1
失业率 5.2% 5.3%
就业参与率 65.6% 65.6%
零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(较前月) 9月 +0.4% +0.6% 12月1日
国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)
经常帐收支 第二季 赤字7.419 赤字11.115 12月6日
商品与服务贸易收支 顺差5.599 顺差2.747
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)
(较前季) 第二季 +1.2% -0.9% 12月7日
(较上年同期) +1.4% +1.0%
国际贸易价格指数
进口物价(较前季) 第三季 持平 +0.8% 1月20日
出口物价(较前季) +4.0% +6.0%
消费者物价指数(CPI)
总体CPI(较前季) 第三季 +0.6% +0.9% 1月25日
(较上年同期) +3.5% +3.6%
澳洲央行截尾均值(较前季) +0.3% +0.8%
(较上年同期) +2.3% +2.6%
澳洲央行加权中值(较前季) +0.3% +0.8%
(较上年同期) +2.6% +2.9% (完)
--整理 郑茵
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
路透纽约/伦敦2月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至近三个月最高，因实货市场供应吃紧，而纽约可可期货扩大跌势至四年半最低。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选