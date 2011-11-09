日本已公布经济指标--2011/11/9

全球金市：黄金触及11月来最高水准，受政治不确定性和美元提振
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 -0.5%-r -0.9%-r 11/13 +1.5%
东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 10月 -0.4% -0.1% 11/24 --
全国核心CPI(y/y) 9月 +0.2% +0.2% 11/24 --
工业生产(m/m) 9月 -4.0% +0.6%-r 11/14 --
失业率 9月 4.1%-@ 4.3%-@ 11/28 --
贸易收支(亿日圆) 9月 顺差3,004 逆差7,753 11/20 --
所有家庭实质支出(y/y) 9月 -1.9% -4.1% 11/28-29 --
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
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--整理 郑茵
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
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美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
路透纽约/伦敦2月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至近三个月最高，因实货市场供应吃紧，而纽约可可期货扩大跌势至四年半最低。
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