《投行看数据》中国CPI涨幅将明显回落,通胀减轻为政策微调留出空间--中金

路透北京11月9日电---中国大型投行--中金公司发布的最新报告预计,11月CPI涨幅将显着回落至4.5%左右.持续走低的通胀水平也为政策进行微调预留了一定的空间.

报告称,货币政策微调将集中于公开市场操作和信贷管理方面,以缓解流动性过紧压力,不排除下调准备金率的可能性,但首先应该会从调整差别准备金率入手.

同时以降低税负为主要内容的结构性财政政策调整,将在以定向宽松为主题的政策预调微调中起到主要作用.

"宏观政策重点已由抑制通胀过快上涨转为防止通胀水平在下行过程中出现反弹,对保持稳健的经济增长也将予以更多的关注."报告称.

报告认为,近几个月来CPI食品价格涨幅放缓,特别是权重较大的猪肉价格开始下降,从生猪存栏数分析,未来几个月还存在继续降低的空间,11月CPI食品价格环比涨幅很可能继续低于过去10年平均的0.3个百分点.

报告预计,12月份的翘尾因素将再次显着下降0.5个百分点,但由于环比存在季节性上升因素,预计CPI同比涨幅将与11月份持平或小幅走低.

中国国家统计局周三公布,10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落至5.5%,与路透调查中值一致,为连续第三个月回落.当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨5.0%,低于路透调查中值5.7%.[ID:nCN1206174](完)