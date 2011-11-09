〔中国汇市〕人民币兑美元早盘创汇改来新高,欧元反弹带动非美货币上涨

中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周两跌一升，CFETS指数跌至94.03
路透上海2月6日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(3日)的CFETS人民币汇率指数 较前周下跌0.20%至94.03，较2014年底则仍下跌5.97%。因中国春节假期，工作日只是上周五一天。
* 人民币兑美元早盘创汇改来新高
* 欧元反弹,带动非美货币上涨
* CPI进入下降通道缓解升值压力
路透上海11月9日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周三早盘创汇改以来新高.意大利总理可能辞职的消息,让欧元赢得喘息之机,其反弹走势带动非美货币的上涨,人民币亦随之上行.
交易员并表示,中国CPI(居民消费价格指数)确立进入下降通道,通胀压力减弱将减缓人民币升值压力,料央行并不需要再通过引导汇率升值缓解输入性通胀的问题.
北京时间11:22,人民币兑美元即期报6.3371元,较上日收盘6.3462元上涨.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3207元,上日中间价为6.3247元.
"欧元难得反弹,这对非美元货币来说,是一个好的迹象."上海一银行交易员表示.
该交易员并称,欧债问题仍是影响近期国际汇市的关键因素,尽管意大利债务出现些许利好迹象,但这仅是暂时现象,欧洲问题并未根本解决,美元强势还将延续,人民币近期再度盘整的可能性较大.
此外,华南一银行交易员指出,中国CPI确立进入下降通道,过去通过升值缓解输入性通胀的必要性减弱,从长期看,有助于缓解人民币升值的压力.
中国国家统计局周三公布,10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅如期回落至5.5%,并创五个月来新低,亦为7月创出6.5%的三年新高後连续第三个月回落.[ID:nCN1204132]
北京时间11:10,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3055/95,上日尾盘为6.3310元;香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3470/20元,上日尾盘报6.3655元.
东京汇市欧元周三在亚洲市场早盘持坚,因意大利政治不确定性看似开始缓解,此前该国总理表示将会辞职,这让市场将关注焦点投向最新的中国经济数据.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 张喜良
路透上海2月6日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(3日)的CFETS人民币汇率指数 较前周下跌0.20%至94.03，较2014年底则仍下跌5.97%。因中国春节假期，工作日只是上周五一天。
路透上海2月6日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8665元附近，较上日贬值约109点。
* 人民币小幅震荡微收升 * 美元指数疲弱，中间价微升 * 节后首个交易日成交不大 * 央行货币政策转紧或助稳汇率 (新增评论和收盘报价) 路透北京2月3日 - 人民币兑美元即期 周五小幅震荡微收升，中间价亦上调 。交易员指出，春节假期美元指数下调，今日中间价和即期价格均走升；但境内客盘仍偏购 汇，大行仍需适度提供美元流动性，人民币升幅受限。节后首个交易日，汇市成交量不大。 他们并表示，今日央行上调公开市场逆回购利率，继续释放货币政策收紧信号，或有助 于维稳人民币。而美联储2月未加息在市场预料之中，市场对此反应不大，未来继续关注特 朗普新政是否会影响美元加息计划。 “今天挺安静的，成交也不大，可能大家还不在状态吧，很多人还没收假。”一外资行 交易员称。 另有中资行交易员表示，理论上中国央行收紧货币政策是能帮助稳汇率，但前提是能吸 引外资流入，但如果结售汇顺差还是扩大，那对稳汇率也没太大作用，还是要看供求关系。 继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行周五在节后首日亦上调公开