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中国财经 | 2011年 11月 9日 星期三 11:21 BJT

〔中国新债〕首都旅游集团下周三将发行16亿元短期融资券,期限一年

路透上海11月9日电---中国北京首都旅游集团有限责任公司周三公告称,将于下周三(16日)

簿记建档发行16亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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首都旅游集团 16 16 12 11/16簿记建档 中信银行 AA+ 11/18 11/21

北京银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 林高丽

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