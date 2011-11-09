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亚洲 | 2011年 11月 9日 星期三 17:25 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月9日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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铁道部 800

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国家电网 600 农行及中行等

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中国联通 300 工行及农行等

(0762.HK)

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中石油集团 1,000 工行及农行等

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中国石化 300 工行及农行等

(600028.SS)(0386.HK)

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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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*江苏阳光集团 5 5 12 11/14簿记建档 农业银行 AA 11/16 11/17

南京银行

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*首都旅游集团 16 16 12 11/16簿记建档 中信银行 AA+ 11/18 11/21

北京银行

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*太阳纸业 5 5 12 11/16簿记建档 中信银行 AA 11/18 11/21

(002078.SZ)

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*华南橡胶轮胎公司 5 3 12 11/16簿记建档 农业银行 A+ 11/18 11/21

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苏豪控股集团 -- 10 12 11/10簿记建档 中信银行 AA 11/14 11/15

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同方股份 8 8 12 11/10簿记建档 中信银行 AA+ 11/14 11/15

(600100.SS)

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新安股份 12 2 12 11/10簿记建档 浦发银行 AA- 11/14 11/15

(600596.SS)

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开滦集团 19 19 12 11/10簿记建档 国开行 AAA 11/11 11/14

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绿地能源集团 4 4 12 11/10簿记建档 北京银行 A+ 11/11 11/14

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大唐潮州发电 4 4 12 11/11簿记建档 建设银行 AA 11/14 11/15

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中国南车 50 20 12 11/11簿记建档 中信银行 AAA 11/15 11/16

(601766.SS)(1766.HK) 北京银行

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腾达建设 4 2 12 推迟发行 兴业银行 A+ -- --

(600512.SS)

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大族激光 8 5 12 推迟发行 兴业银行 AA- -- --

(002008.SZ)

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华粮物流 8 4 12 推迟发行 中国银行 AA- -- --

北良公司

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华能集团 70 40 12 推迟发行 工商银行 AAA -- --

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