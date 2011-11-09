〔表格〕中国10月宏观经济指标环比增速一览--国家统计局(更新版)

全球金市：黄金触及11月来最高水准，受政治不确定性和美元提振
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
(新增规模以上工业增加值等数据)
路透北京11月9日电---以下为中国国家统计局最新公布的主要经济统计指标经季节调整的环比数据:
环比增速(%) 2011年10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月
居民消费价格指数(CPI) 0.1 0.5 0.3 0.5 0.3 0.1 0.1 -0.2 1.2
工业生产者出厂价格指数(PPI) -0.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.5 1.0 0.8
规模以上工业增加值 0.90* 1.16r 0.96r 0.86r 1.37r 0.97r 0.94r 1.15r 0.96r
固定资产投资(不含农户) 1.34* 0.19r 1.70r 1.38r -0.43r 0.98r 2.64r 2.07r 1.34r
社会消费品零售总额 1.30* 1.35 1.30r 1.31r 1.35r 1.31r 1.32r 1.34r 1.30r
环比增速(%) 2011年/三季度 二季度 一季度
国内生产总值(GDP) 2.3 2.4r 2.0r
注: *表示新增内容
r表示根据季节调整模型自动修正後的数据.
除CPI和PPI外,其他指标环比数据自2011年4月起开始发布.(完)
-- 表示数据暂不可得
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--发稿 苏丹; 审校 杨淑祯
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