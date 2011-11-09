〔路透基点〕台湾统一实业启动25亿台币五年期融资案--RLPC

全球金市：黄金触及11月来最高水准，受政治不确定性和美元提振
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
路透香港11月9日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士指出,台湾银行已启动统一实业公司25亿台币五年期融资案.
该分期摊还的贷款利率为二级市场商业票据利率加码60基点,税前利率保底为1.5%.
银行受邀分四个层次参贷:
承贷5亿台币及以上的银行获委托主办行暨额度分配行(账簿管理人)头衔,及所有资金成本64基点;
承贷4-4.99亿台币的银行获委托主办行头衔,及所有资金成本63.2基点;
承贷3-3.99亿台币的银行获经理行头衔,及所有资金成本61.3基点;
承贷2-2.99亿台币的银行获一般参贷行头衔,及所有资金成本60.8基点.
倘若资金动拨不超过70%,借款人需支付承诺费10基点.
本贷款在两年半宽限期後,分六个半年等额偿付,平均期限为3.75年.
财务约束性指标包括:负债比率最高1.8倍,利息覆盖倍数至少2倍,有形净值最低150亿台币.
资金将用于再融资,回复截止日期为12月2日.
2008年11月,统一实业及旗下的开曼统一实业控股公司获得一笔等值40亿台币的五年期定期贷款,包含针对前者的30亿台币定期贷款及针对後者的3,000万美元定期贷款.统一实业所支付利率为较一年期邮政储金利率加码35个基点,开曼统一实业支付利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码90个基点.(完)
--编译 肖群英;审校 白云
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