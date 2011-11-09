〔中国债市动态〕现券收益率下跌,政策放松预期助推价值洼地发掘

路透北京11月9日电---中国银行间债市周三早盘现券收益率继续走跌.在稍早公布的10月份通胀等数据如预期般持续回落後,後市政策放松预期不断推动投资者去寻找债市价值洼地.

"现在没有利空,就是利好啊,政策後面肯定是趋于放松的,所以现在债市(收益率)应该还有下跌空间."北京一大行交易员称.

该交易员并表示,後市政策走宽松预期,推动债市走牛行情不断演绎,投资者都在挖掘相对价值好的债券品种,各期限品种随之相继走跌.

"比如,现在的depo债应该有价值,现在还看不到降息,但比同期限固息债的利率要高出不少."他说.

中国国家统计局周三公布,10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落至5.5%,与路透调查中值一致,为连续第三个月回落.[ID:nCN1204132]

剩馀期限近一年的国债110020券CN110020=CFXS最新加权收益率为2.8577%,上日则为2.9629%.(完)