《即时观点8》中国10月工业和消费增速平稳回落,经济继续软着陆

路透北京11月9日电---中国国家统计局周三公布,10月规模以上工业增加值同比增长13.2%,低于路透调查中值13.4%.

10月社会消费品零售总额同比增17.2,亦低于路透调查中值17.4%;1-10月,固定资产投资同比增长24.9%,高于路透调查中值24.7%.

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以下为市场人士的相关评论:

--ING驻新加坡分析师 TIM CONDON:

增长看来已有所放缓.自今年二季度以来,情况未有太多改变.增长及经济活动都已趋于平缓--至少这是我们最合理猜测.同时,通胀已有所回落,本月亦大幅下降.这些都显示,央行及政府或将政策重心从抗通胀转向保增长.

我预测政策不会有所放松.尽管存款准备金率或存在下调可能,但我预计将继续采用微调手段.

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓

工业增速回落表明经济运行的回落趋势,投资仍然是经济"维稳"主力.

受海外危机影响和结构调整的影响,经济运行中需求水平的下降已呈现出一定的趋势性.但目前来看仍没有"硬着陆"的风险.

以挤压房地产泡沫为抓手的结构调整政策,在经济增速略有回落的情况下,仍然没有调整的必要.我们也没有看到政府政策重心(推进转型和调结构)有改变的迹象.因此我们认为,政策仍不会放松.

--华宝信托宏观分析师 聂文:

工业增加值13.2%,低于预期.预计今年四季度到明年一季度宏观经济有一个显着下降的过程:房地产投资收缩、出口下降、加快消化库存、节能减排执行力度增强导致重工业产出下降,另外利润下降和民间信贷萎缩将导致民间投资热情下降、卖地收入下降使得地方政府财政收入下降也是明年经济增长不利因素.

预计今年四季度GDP增长8.7%,今年全年9.2%.明年一季度进一步回落至8-8.5%,明年全年8.5%.由于GDP回落至潜在GDP之下,CPI也出现显着下降,预计政策将由之前的偏紧向适度宽松转变.

消费增速低于上个月,与CPI较上个月较大回落有关.从细项来看,生活必需品的消费维持在均衡水平,而奢侈品和高端消费增速相对较高,如珠宝增速32.3%,石油及制品消费34.2%.

对于经济增速加速下滑有一定担忧,因为经济两大支柱房地产投资和出口,均有加速下滑的风险.

--东北证券策略分析师 杜长春:

10月工业增值同比增速13.2%符合市场预期,与9月份的反弹相比,10月份工业生产数据更多反映了在需求回落以及产成品库存提高时,工业企业生产动能下降.

重工业与轻工业增速差继续扩大,而且轻工业增速回落幅度大于重工业,说明重工业仍是拉动工业增长的主要动力.年内由于受到前期信贷抑制、资金供求紧张以及外部需求持续疲弱影响,预计工业增加值仍将保持低速增长.

近期货币政策虽然出现微调,流动性也有所改善,但由于经济与政策之间存在滞後性因素,经济底部或将出现在明年一季度或二季度.

--申银万国首席宏观经济分析师 李慧勇:

10月投资,工业及消费数据基本符合预期,结合上午数据来看,基本上是通胀刚得到控制,经济增长以投资和工业来看还都不错.因此政策难有大的动作.

预计未来投资将呈现缓慢回落趋势,但是回落幅度不会太大.由于非房地产投资尤其是政府相关投资会加速,可能会抵消掉房地产投资回落的不利影响.预计全年投资增速大约在24.3%.明年增速预计在20%以上.

工业增速到13.2%,说明上月13.8%的反弹是暂时的,并没有改变经济缓慢回落的趋势.预计四季度GDP增速在8.8%左右,未来料将呈缓慢回落走势.

--招商证券研究发展中心宏观经济研究主管 谢亚轩:

整体比我们之前预期的略好,消费相对稳定,最大的变数在固定资产投资.

这样的数据出现,对未来的经济形势还是会比较担心,数据不算太好,但也未急剧恶化,说明经济正在软着陆.

若投资能保持相对平稳,那麽未来经济基本会是平稳下降的趋势,这个趋势会持续到今年底或明年初,才会略有好转.

政策基本还是微调,现在有短期的周期性政策,比如临近年末信贷投放节奏会略快,但更多是中期的机构调整政策,比如中期的税制改革,小企业的扶持政策,这些都关注是关注两三年甚至更长的基本面变化,後一种结构性的改进对经济是更重要的.周期性举措的馀地比较有限.

--国开证券宏观经济分析师 杜征征:

总的来说,数据还是符合预期的,不过工业增加值下移的更快一点,因为部分地区的煤电紧张,以及年底节能减排压力可能大一些.不过从汇丰PMI看,中小企业的情况有所改善,一定程度上抵消工业增加值的下滑对经济的冲击.

我们认为,年内GDP还是会往下走的,但是会比较平缓,预计四季度的GDP增速在8.7%左右,全年增幅约9.2-9.3%.

--西南证券首席经济学家 王剑辉:

投资的增长好于预期,我们原本预计考虑到假期因素投资应该有一个明显的回落,但从数据看,投资的回落并不明显,投资对经济增长拉动的最用还是比较大.

消费的数据比较平稳,显示内需处于一个瓶颈状态,再往上增长也比较困难,就需要政府进一步出台促进消费的措施.

如果工业增加值能够一直维持在13%以上,维持一至两个季度的话,就应该可以认为中国经济实现了软着陆,中国经济转型就初步完成了.

--浙商证券宏观经济分析师 郭磊:

数据整体符合预期,显示经济增速回落比较平缓,没有出现硬着陆迹象.预计四季度剩馀月份中,三驾马车可能将小幅回落.

而结合通胀看,宏观面基本向好.且随着CPI走低,政策空间会被逐步释放,货币政策将迎来适度放松,特别是前期信贷数量管制方面料将会做出一定动作.不过,由于经济下滑幅度缓和,因而预计近期政策面不会做出大动作,而调整时间点将出现在中央经济工作会议之後,且不排除下调存款准备金率的可能.不过,地产调控则不会放松.

**相关背景**

--统计局稍早公布,10月CPI同比上涨5.5%,环比涨0.1%,均与路透调查中值一致,同比涨幅亦为7月创出6.5%的三年新高後连续第三个月回落;1-10月CPI则同比上涨5.6%.

--中国国务院总理温家宝强调,要把稳定物价总水平作为首要任务,更加注重政策的灵活性,针对性和前瞻性,适时适度进行预调和微调.

--中国央行货币政策委员李稻葵上周称,预计2012年中国经济增速可能将进一步放缓至8.5%,今年料为9.2%.同时,中国应维持当前经济政策到明年,并跟随外部环境变化微调货币政策.

--中国官方10月制造业采购经理人指数(PMI)降至50.4的32个月低点,预示四季度经济增速继续下滑几成定局,而市场期望政策面出现更明显的结构性松动.10月汇丰PMI终值回升至51.0,略低于预览值,反映中小企业在最近政策支持下表现比较活跃.(完)