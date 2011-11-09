〔中国货币市场〕回购利率持稳,CPI涨幅如期回落对市场影响甚微(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海11月9日电---中国银行间市场周三早盘回购利率CNREPO=CFXS持续稳势,交投活跃.10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落在预期内,未对市场产生明显影响.机构对于短期资金面持乐观态度,但仍需要实质宽松政策指明方向.

交易员并表示,市场早对CPI回落看法一致,因此在目前回购利率中早已充分反应.而昨日一年期央票发行利率下行,也表达了政策微调的态度,因此今日CPI公布并未对市场产生刺激作用.

北京一银行交易员特别指出,今日一个月期回购成交利率较昨日收盘下跌40个基点(bp),表明机构并不担心短期资金面,而涉及跨年的2个月回购利率仍维持在5.5%左右.

"说白了就是大家认为一个月内资金面没有实质性问题,钱好借,今天借出去了一个月的钱,(需要时)隔夜还能借回来,...未有实际政策出台,有些机构对跨年的钱还是很谨慎的,"该交易员称.

中国国家统计局周三公布,10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅如期回落至5.5%,并创五个月来新低,亦为7月创出6.5%的三年新高後连续第三个月回落.[ID:nCN1204132]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:22 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.1270 3.1200 +0.70

七天CN7DRP=CFXS 3.5261 3.5640 -3.79

14天CN14DRP=CFXS 3.6800 3.6222 +5.78

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.1249 3.1245 +0.04

七天CHICNY7D=CFXS 3.5320 3.5662 -3.42

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.1300 3.1360 -0.60

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.5400 3.5700 -3.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.6742 3.6200 +5.42

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.1167 3.1117 +0.50

七天SHICNYSWD= 3.5183 3.5583 -4.00

三个月SHICNY3MD= 5.7046 5.71 -0.54

====================================================================(完)