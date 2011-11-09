〔日本经济〕强势日圆恐致出口回升趋势停滞--日央行中村清次(更新版)

全球金市：黄金触及11月来最高水准，受政治不确定性和美元提振
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
(新增更多细节和背景)
* 泰国洪灾料冲击日本产出--中村清次
* 欧洲危机给日本经济复苏带来威胁
* 银行贷款停止下滑,受助震後重建
路透日本那霸11月9日电---日本央行审议委员中村清次表示,该国经济继续回升,但警告称,在欧洲债务危机存在极高不确定性的情况下,强势日圆或将损及出口和企业信心.
他还称,泰国严重的洪灾恐经由出口下滑及供应链中断,而冲击日本产出.
对于欧洲能否控制债务危机的疑虑冲击了市场,引发避险需求并推高日圆至纪录高位,促使日本决策者担心依赖出口的日本经济恐将受损.目前日本经济刚从3月地震後的衰退中走出.
"许多日本企业已争取克服3月地震造成的各种供应限制,并准备全负荷生产以重夺失去的海内外市场份额,"中村清次周三在那霸向商业领导人称.
"在这样一个时刻,海外经济成长放缓及日圆升值将损及以出口商为主的一些企业营收,从而给企业信心带来压力,"他称.
他讲话的谨慎基调突显出,如果日本经济复苏受到威胁,那麽该央行准备采取更多货币刺激举措,即使上个月才放松政策.
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
路透纽约/伦敦2月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至近三个月最高，因实货市场供应吃紧，而纽约可可期货扩大跌势至四年半最低。
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