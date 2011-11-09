〔日本经济〕强势日圆恐致出口回升趋势停滞--日央行中村清次(更新版)

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* 泰国洪灾料冲击日本产出--中村清次

* 欧洲危机给日本经济复苏带来威胁

* 银行贷款停止下滑,受助震後重建

路透日本那霸11月9日电---日本央行审议委员中村清次表示,该国经济继续回升,但警告称,在欧洲债务危机存在极高不确定性的情况下,强势日圆或将损及出口和企业信心.

他还称,泰国严重的洪灾恐经由出口下滑及供应链中断,而冲击日本产出.

对于欧洲能否控制债务危机的疑虑冲击了市场,引发避险需求并推高日圆至纪录高位,促使日本决策者担心依赖出口的日本经济恐将受损.目前日本经济刚从3月地震後的衰退中走出.

"许多日本企业已争取克服3月地震造成的各种供应限制,并准备全负荷生产以重夺失去的海内外市场份额,"中村清次周三在那霸向商业领导人称.

"在这样一个时刻,海外经济成长放缓及日圆升值将损及以出口商为主的一些企业营收,从而给企业信心带来压力,"他称.