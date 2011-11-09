曝光iOS安全漏洞专家被逐出苹果开发者项目

(本文由路透中文网编译提供)

路透波士顿11月8日电---公开展示苹果(AAPL.O)iOS操作系统漏洞的知名网络安全专家米勒（Charlie Miller），已被苹果从一个开发者项目中除名，他日後将无权再为iPhone和iPad开发程序。

米勒是Accuvant实验室一名研究员，他日前透露，他制作出了一种应用程序，苹果设备使用者下载以後，该程序可以偷偷下载别的恶意软件，从而盗取信息、发送短信或破坏数据。

他通过编写一个叫InstaStock的股票市场监控工具，证明了他的理论。一旦iPhone和iPad用户下载该应用，就可以和他控制的服务器连接，然後他就可以完全控制受感染的设备。米勒在YouTube上发了一个演示视频（here）。

米勒周一告诉路透，已有数百人在他们的苹果设备上安装了该款免费应用，并和他的服务器连接，但是他并没有在这些设备上安装任何别的软件。

不过，对于苹果来说，这次事件可能令其感到尴尬，因为其软件商店App Store未能识别InstaStock其实是一款恶意程序。米勒周一对路透表示，这意味着，当前App Store里面可能正存在恶意软件，这些软件利用类似手段通过了安全审核过程。

苹果拒绝就此事置评。

但该公司周一晚发给米勒的电子邮件称，苹果宣布取消他为iPhone和iPad开发软件的权利，也将不再通过App Store发布他的程序。

路透从米勒处得到的该邮件写道：“苹果有充足的理由相信，你违反了iOS开发者协议，故意以违背软件开发初衷的方式提交软件。”

“考虑到你行为的实质，我们将取消你重新申请iOS开发者项目权利至少一年。”

米勒拒绝就他被除名发表评论，不过他在Twitter上发消息称：“我很生气。”（完）