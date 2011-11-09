〔日本数据〕10月服务业景气判断指数升至45.9,为三个月来首增

路透东京11月9日电---日本内阁府一项调查周三显示,10月服务业景气判断指数涨至45.9,为三个月来首次上升,不过金融市场动荡与全球经济增长疲弱,恐将损及未来的信心.

这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员,由于这些人员较接近消费者和零售业趋势,被称为"经济观察者".

不过,10月展望指数从上月的46.4跌至45.9.该指数代表对未来状况的信心水平.

日本内阁府维持对调查的评估,称经济复苏步伐正在放缓,部分归因于日圆近期走强.

日本内阁府自2001年8月开始编撰该数据.(完)

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