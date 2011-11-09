〔中国经济〕料全年CPI涨幅为5.5%,货币政策不宜放松-央行货币政策委员

美国股市：微幅收低，油价下挫拖累能源股领跌
路透2月6日 - 美国股市周一微幅收低，能源股领跌，因油价下挫，同时投资者在等待大型公司的下一批业绩报告，以及特朗普经济政策的细节。
路透北京11月9日电---中国央行货币政策委员李稻葵周三预计,今年全年居民消费价格指数(CPI)涨幅为5.5%.目前中国的货币政策不宜放松,
他在北京举行的2011年国际金融论坛上并预计,中国明年全年CPI涨幅料为2.8%.
中国今日稍早公布,10月CPI同比涨幅为5.5%创五个月新低,且为连续第三个月回落,标志着新一轮物价下行周期已悄然开启.在通胀"猛虎"被驯服同时,也给宏观政策预微调留出更多空间.[ID:nCN1206132](完)
--发稿 沈燕/赵红梅; 撰写 尹嫄婷; 审校 曾祥进
路透2月6日 - 美国股市周一微幅收低，能源股领跌，因油价下挫，同时投资者在等待大型公司的下一批业绩报告，以及特朗普经济政策的细节。
根据港口数据，历来是全球最大小麦进口国之一的巴西近期已经出口了多艘小麦船货，因国内丰产及政府补贴令出口在海外市场有竞争力。
美国农业部周一报告称，上周出口检验美国玉米111.3万吨，高于之前一周的106.3万吨，也高于75-100万吨的市场预估区间。