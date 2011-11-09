〔中国经济〕料全年CPI涨幅为5.5%,货币政策不宜放松-央行货币政策委员

路透北京11月9日电---中国央行货币政策委员李稻葵周三预计,今年全年居民消费价格指数(CPI)涨幅为5.5%.目前中国的货币政策不宜放松,

他在北京举行的2011年国际金融论坛上并预计,中国明年全年CPI涨幅料为2.8%.

中国今日稍早公布,10月CPI同比涨幅为5.5%创五个月新低,且为连续第三个月回落,标志着新一轮物价下行周期已悄然开启.在通胀"猛虎"被驯服同时,也给宏观政策预微调留出更多空间.[ID:nCN1206132](完)