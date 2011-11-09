〔中国汽车〕10月乘用车销量同比增长1.42%,至122.08万辆--中汽协

美国股市：微幅收低，油价下挫拖累能源股领跌
路透2月6日 - 美国股市周一微幅收低，能源股领跌，因油价下挫，同时投资者在等待大型公司的下一批业绩报告，以及特朗普经济政策的细节。
路透北京11月9日电---中国汽车工业协会周三公布数据称,中国10月共销售乘用车122.08万辆,同比增长1.42%.
该协会新闻稿并称,10月乘用车销量环比下降7.48%.
中国2011年1-10月乘用车销售1,176万辆,同比增长5.86%.
以下为中国国内乘用车月度销量同比增长情况:
2011年10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年12月 11月 10月
1.42% 8.8% 7.3% 6.74% 6.21% -0.11% 2.79% 6.52% 2.6% 16.17% 18.6% 29.3% 27.1% (完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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