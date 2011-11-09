〔中国股市〕沪综指振荡收高,经济数据整体符合预期减轻市场担忧

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京11月9日电---中国股市沪综指周三振荡收高,日间公布10月CPI涨幅降至五个月来低位,而工业增速平稳回落证实中国经济仍处软着陆中,减轻了市场对经济减速的担忧.分析人士预计,市场将转而关注流动性动向,大盘短期或进入横盘整理.
沪综指.SSEC收报2,524.919点,涨21.083点或0.84%,今日A股成交额约779亿元人民币.
中邮证券分析师程毅敏表示,市场比较关心通胀、工业和进出口数据,但在昨天一年期央票发行利率下行後,市场更为担心今天的工业增长数据会比较难看.
"实际上出来的数据基本符合预期,这种担心也有所缓解.後市可能更为关注流动性的改善,短线盘整後或有机会上看2,600点."他称.
中国10月工业生产和消费同比增速均温和回落,投资则持稳,基本符合市场预期.结合稍早的公布的通胀数据来看,通胀下行周期开启,而经济增速平缓下滑,为宏观政策的局部微调留出空间.[ID:nCN1206888]
沪深300指数11月合约CIFX1尾盘报2,755.4点,涨0.6%,成交量为239,324手.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透上海4月13日 - 中国股市沪综指周三早盘收升逾2%，并创三个月盘中新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，以及受海外大宗商品价格上升带动，国内钢铁、煤炭等大宗商品股票纷纷上扬，再加上券商等非银金融股的反弹，大盘早盘出现放量跳涨。
路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。