〔中国股市〕沪综指振荡收高,经济数据整体符合预期减轻市场担忧

路透北京11月9日电---中国股市沪综指周三振荡收高,日间公布10月CPI涨幅降至五个月来低位,而工业增速平稳回落证实中国经济仍处软着陆中,减轻了市场对经济减速的担忧.分析人士预计,市场将转而关注流动性动向,大盘短期或进入横盘整理.

沪综指.SSEC收报2,524.919点,涨21.083点或0.84%,今日A股成交额约779亿元人民币.

中邮证券分析师程毅敏表示,市场比较关心通胀、工业和进出口数据,但在昨天一年期央票发行利率下行後,市场更为担心今天的工业增长数据会比较难看.

"实际上出来的数据基本符合预期,这种担心也有所缓解.後市可能更为关注流动性的改善,短线盘整後或有机会上看2,600点."他称.

中国10月工业生产和消费同比增速均温和回落,投资则持稳,基本符合市场预期.结合稍早的公布的通胀数据来看,通胀下行周期开启,而经济增速平缓下滑,为宏观政策的局部微调留出空间.[ID:nCN1206888]

沪深300指数11月合约CIFX1尾盘报2,755.4点,涨0.6%,成交量为239,324手.(完)