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市场报道 | 2011年 11月 9日 星期三 17:38 BJT

〔表格〕英国9月全球商品贸易逆差触及纪录高位,进口大增

路透伦敦11月9日电---英国国家统计局周三公布:

* 英国9月全球商品贸易逆差为98.14亿英镑(预估为逆差80亿英镑);8月修正为逆差86.17亿英镑

* 9月对非欧盟地区的商品贸易逆差为57.15亿英镑(调查预估为逆差48.8亿英镑);8月修正为逆差51.42亿英镑

* 9月全球商品贸易逆差为有纪录以来最高

* 9月对非欧盟地区的商品贸易逆差为2010年12月来最高

贸易收支数据如下(单位为10亿英镑):

9月 8月 (8月前值)

商品贸易收支 -9.814 -8.617 (-7.768)

出口 24.459 24.407 (25.541)

进口 34.273 33.024 (33.309)

对欧盟贸易收支 -4.099 -3.475 (-2.901)

扣除石油及不稳定因素 -8.386 -7.588 (-7.645)

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