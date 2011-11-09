〔表格〕英国9月全球商品贸易逆差触及纪录高位,进口大增

芝加哥期市：CBOT小麦期货收跌，因交易商对上周升势锁定获利
根据港口数据，历来是全球最大小麦进口国之一的巴西近期已经出口了多艘小麦船货，因国内丰产及政府补贴令出口在海外市场有竞争力。
路透伦敦11月9日电---英国国家统计局周三公布:
* 英国9月全球商品贸易逆差为98.14亿英镑(预估为逆差80亿英镑);8月修正为逆差86.17亿英镑
* 9月对非欧盟地区的商品贸易逆差为57.15亿英镑(调查预估为逆差48.8亿英镑);8月修正为逆差51.42亿英镑
* 9月全球商品贸易逆差为有纪录以来最高
* 9月对非欧盟地区的商品贸易逆差为2010年12月来最高
贸易收支数据如下(单位为10亿英镑):
9月 8月 (8月前值)
商品贸易收支 -9.814 -8.617 (-7.768)
出口 24.459 24.407 (25.541)
进口 34.273 33.024 (33.309)
对欧盟贸易收支 -4.099 -3.475 (-2.901)
扣除石油及不稳定因素 -8.386 -7.588 (-7.645)
根据港口数据，历来是全球最大小麦进口国之一的巴西近期已经出口了多艘小麦船货，因国内丰产及政府补贴令出口在海外市场有竞争力。
美国农业部周一报告称，上周出口检验美国玉米111.3万吨，高于之前一周的106.3万吨，也高于75-100万吨的市场预估区间。
路透芝加哥2月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆市场周一收高，受助于中国市场农历新年假期过后表现强劲，以及出口需求仍良好的迹象。