〔新闻稿〕中国1-10月固定资产投资(不含农户)同比增长24.9%--国家统计局

(以下是中国国家统计局周三公布的"2011年1-10月份固定资产投资主要情况"全文.)

2011年1-10月份固定资产投资主要情况

2011年1-10月份，固定资产投资（不含农户）241365亿元，同比增长24.9%，增速与1-9月份持平。其中，国有及国有控股投资83938亿元，增长12.4%。从环比看，10月份固定资产投资（不含农户）增长1.34%。

分产业看，1-10月份，第一产业投资5656亿元，同比增长28.2%；第二产业投资105605亿元，增长26.9%；第三产业投资130104亿元，增长23.3%。1-10月份，工业投资102869亿元，增长26.6%；其中，采矿业投资8767亿元，增长18.4%；制造业投资82769亿元，增长31.6%；电力、燃气及水的生产和供应业投资11333亿元，增长3.8%。

分地区看，1-10月份，东部地区投资增长22.2%，中部地区投资增长29.7%，西部地区投资增长29.6%。

从项目隶属关系看，1-10月份，中央项目投资14260亿元，同比下降8.5%；地方项目投资227105亿元，增长27.9%。在登记注册类型中，1-10月份，内资企业投资224999亿元，同比增长25.8%；港澳台商投资7522亿元，增长20.6%；外商投资7719亿元，增长13.7%。

从施工和新开工项目情况看，1-10月份，施工项目计划总投资583070亿元，同比增长19.8%；新开工项目计划总投资201688亿元，同比增长24.1%。

从到位资金情况看，1-10月份，到位资金273866亿元，同比增长22.9%。其中，国家预算内资金增长13.1%，国内贷款增长6.7%，自筹资金增长29.4%，利用外资增长12.7%，其他资金增长16.7%。

1-10月，全国房地产开发投资49923亿元，同比增长31.1%。其中，住宅投资35832亿元，增长34.3%。全国商品房销售面积79653万平方米，增长10.0%。其中，住宅销售面积增长9.0%。房地产开发企业本年资金来源68429亿元，同比增长20.2%。10月份，全国房地产开发景气指数为100.27。(完)

更多细节,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn)