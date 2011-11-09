〔新闻稿〕中国10月规模以上工业增加值同比实际增长13.2%--国家统计局

(以下是中国国家统计局最新公布的"2011年10月份规模以上工业生产运行情况"全文:)

2011年10月份规模以上工业生产运行情况

2011年10月份，规模以上工业增加值同比实际增长13.2%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比9月份回落0.6个百分点。1-10月份，规模以上工业增加值同比增长14.1%，比1-9月份回落0.1个百分点。从环比看，10月份，规模以上工业增加值增长0.9%。

分经济类型看，10月份，国有及国有控股企业增加值同比增长8.9%，集体企业增长9.2%，股份制企业增长15.1%，外商及港澳台商投资企业增长9.6%。

分轻重工业看，10月份，重工业增加值增长13.7%，轻工业增长12.1%。

分行业看，10月份，39个大类行业增加值全部保持同比增长。其中，纺织业增长8.1%，化学原料及化学制品制造业增长13.1%，非金属矿物制品业增长17.0%，黑色金属冶炼及压延加工业增长10.7%，通用设备制造业增长15.8%，交通运输设备制造业增长11.3%，电气机械及器材制造业增长10.8%，通信设备、计算机及其他电子设备制造业增长15.6%，电力、热力的生产和供应业增长8.0%。

分产品看，10月份，468种产品中有345种产品同比增长。其中，发电量3640亿千瓦时，日平均发电量117亿千瓦时，增长9.3%；钢材7307万吨，日平均产量236万吨，增长13.4%；水泥19063万吨，日平均产量615万吨，增长16.5%；原油加工量3711万吨，日平均产量120万吨，下降0.9%；十种有色金属290万吨，日平均产量9.4万吨，增长3.7%；乙烯124万吨，日平均产量4.0万吨，下降8.1%；汽车160.5万辆，日平均产量5.2万辆，增长1.3%；轿车89.5万辆，日平均产量2.9万辆，增长4.4%。

10月份，工业企业产品销售率为97.8%，比上年同月下降0.3个百分点。工业企业实现出口交货值8958亿元，同比名义增长13.6%。(完)

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