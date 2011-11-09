〔中国数据〕生产和消费温和回落基本符合预期,政策料延续微调基调(更新版)

全球金市：黄金触及11月来最高水准，受政治不确定性和美元提振
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
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* 10月工业生产和消费增速均下滑
* 1-10月投资增速与1-9月持平
* 数据显示经济增速平缓回落
* 政策仍将延续微调
路透北京11月9日电---中国10月工业生产和消费同比增速均温和回落,投资则持稳,基本符合市场预期.结合稍早的公布的通胀数据来看,通胀下行周期开启,而经济增速平缓下滑,为宏观政策的局部微调留出空间.
国家统计局周三公布,10月社会消费品零售总额和规模以上工业增加值分别同比增长17.2%和13.2%,略低于路透调查中值的17.4%和13.4%,1-10月固定资产投资(不含农户)同比增速则与上月一致,为24.9%,略高于路透调查中值24.7%.[ID:nCN1203298]
"数据整体符合预期,显示经济增速回落比较平缓,没有出现硬着陆迹象.预计四季度剩馀月份中,三驾马车可能将小幅回落."浙商证券宏观经济分析师郭磊表示.
西南证券首席经济学家王剑辉认为,从数据看,投资对经济增长拉动的作用还是比较大,消费数据则显示内需处于一个瓶颈状态,需要政府进一步出台促进消费的措施.
"如果工业增加值能够一直维持在13%以上,维持一至两个季度的话,就应该可以认为中国经济实现了软着陆,中国经济转型就初步完成了."他并称.
分析师普遍认为,由于经济增速仅缓慢回落,预计近期政策面不会做出大动作,仍以局部微调为主.
"预计政策面调整时间点将出现在中央经济工作会议之後,且不排除下调存款准备金率的可能.不过,地产调控则不会放松."郭磊表示.
中国官方10月制造业采购经理人指数(PMI)降至50.4的32个月低点,预示四季度经济增速继续下滑几成定局,而市场期望政策面出现更明显的结构性松动.10月汇丰PMI终值回升至51.0,略低于预览值,反映中小企业在最近政策支持下表现比较活跃.
此前公布数据显示,10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落至5.5%,与路透调查中值一致,为连续第三个月回落.当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨5.0%,低于路透调查中值5.7%.[ID:nCN1206174]
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--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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