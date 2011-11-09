〔中国经济〕货币政策不宜松,人民币国际化要坚持三原则--央行货币政策委员(更新版)

(新增关于人民币国际化评论和更多背景)

* 今年CPI增幅料为5.5%,货币政策不宜松

* 人民币国际化进程复杂,宜坚持三个原则

* 与国际金融改革,国内改革以及实体经济相联系

路透北京11月9日电---中国央行货币政策委员李稻葵周三指出,货币政策不宜松.他并提到,人民币国际化进程相当复杂,因此要坚持跟国际货币体制改革,金融改革相结合,以及跟实体经济发展相结合的三原则.

他在北京举行的2011年国际金融论坛上作出上述表示并预计,今年全年居民消费价格指数(CPI)涨幅为5.5%,中国明年全年CPI涨幅料为2.8%.

中国今日稍早公布,10月CPI同比涨幅为5.5%创五个月新低,且为连续第三个月回落,标志着新一轮物价下行周期已悄然开启.在通胀"猛虎"被驯服同时,也给宏观政策预微调留出更多空间.[ID:nCN1206132]

对于人民币国际化,李稻葵表示,"未来10年一个重要的工作,就是人民币的国际化,积极参与国际货币体制的改革."

他指出,人民币国际化第一个原则实际上应该跟整个中国参与国际事务,整个参与国际金融体制改革要紧密结合在一起,而不是单边的过程.

"当前在欧洲碰到欧债危机的时候,我们是不是要援助?怎麽援助?在援助的过程中是不是要以人民币计价来进行援助?这些问题跟人民币国际化密不可分."他说.

此外,人民币国际化也必须紧密结合中国金融自身的改革,以及人民币国际化的进程一定是更好为实体经济服务的过程.

他指出,人民币的国际化实际上是一个非常艰巨充满挑战的一个过程.人民币国际化的过程,也是中国作为一个国家不断参与国际事务的过程,也是中国宏观政策,包括货币政策不断地要跟全世界进行沟通的过程.

他乐观地预计,10年以後中国的金融更开放,而资本帐户经过10年努力基本上已经实现可兑换.这个前提下可以预期人民币成为世界上比较重要的一个国际货币,包括它成为若干中央银行或者是主要中央银行的储备货币.

中国宏观经济学会会长王建此前也表示,当前国际经济环境不稳定,加快人民币国际化的步伐面临很多风险.未来把新增的外汇储备用于购买海外的资源与技术,才是在人民币问题上的正确选择[ID:nCN1144964].(完)