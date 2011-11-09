〔新闻稿〕中国10月社会消费品零售总额同比名义增长17.2%--国家统计局

全球金市：黄金触及11月来最高水准，受政治不确定性和美元提振
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
(以下是中国国家统计局最新公布的"2011年10月份消费品市场情况"全文)
2011年10月份，社会消费品零售总额16546亿元，同比名义增长17.2%（扣除价格因素实际增长11.3%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额7629亿元，增长21.3%。1-10月份，社会消费品零售总额147357亿元，同比名义增长17%（扣除价格因素实际增长11.2%）。从环比看，10月份社会消费品零售总额增长1.3%。
按经营单位所在地分，10月份，城镇消费品零售额14355亿元，同比增长17.2%；乡村消费品零售额2191亿元，增长17.4%。
按消费形态分，10月份，餐饮收入1945亿元，同比增长17.1%；商品零售14602亿元，增长17.3%。在商品零售中，限额以上企业（单位）商品零售额7027亿元，增长21.5%。(完)
更多细节,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn)
--整理 李文科; 审校 张喜良
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
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