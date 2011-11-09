中国官媒称IAEA伊朗核报告或导致军事冲突

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月9日电（记者 Chris Buckley）---针对国际原子能机构（IAEA）周三发布的有关伊朗核问题的最新报告，《人民日报》海外版发表评论称，该报告或将使目前伊朗与西方的僵持关系升级为军事冲突。

IAEA在报告中称，伊朗似乎已着手设计核弹。报告发布後，中国陷入两难境地，一方面需要伊朗石油，另一方面，担心美国及其盟国要求对伊朗实施更严厉制裁、甚至可能开展军事行动。

《人民日报》评论称：“不难看出，现在有关各方围绕着伊核问题的博弈，已经到了白热化甚至是濒临‘摊牌’的地步。”

评论称，美国指控伊朗发展核武器，如果伊朗不作出让步，“战争的危险将会增大”。评论引用媒体报导强调，以色列可能考虑对伊朗核基地实施军事打击。

该评论并未得到官方回应的支持，但暗示着，IAEA的最新报告给中国政府带来压力。

新华的措辞也暗示中国将对该报告作谨慎回应。新华在一个评论中称，IAEA仍“缺乏确凿证据”。

新华称，没有证人和实际证据表明，伊朗在制造核武器。在处理伊朗核问题上，依靠猜测是极其危险的，任何武力行为的破坏性後果都将长期持续。

美国可能对伊朗实施新的单边制裁，中国要与美国保持稳定关系，将面临艰难的选择。

中国军控与裁军协会秘书长黎弘在一个采访中表示，如果制裁损害中国的实质利益，中国将不得不以某种方式回应。

他说，这将必然会对双边关系产生影响。（完）