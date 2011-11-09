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亚洲 | 2011年 11月 9日 星期三 14:58 BJT

〔东京汇市〕欧元挑战阻力位,但前景仍然黯淡

* 意大利总理下台的消息协助拉抬欧元

* 希腊仍在努力组成新联合政府

* 欧元在1.3850美元面临阻力,停止单挂在1.3800美元

* 中国数据表现一如预期,澳元因投机客抛售多头部位而小幅下跌

* 美元兑日圆下滑,短线人士目标放在77.50日圆停止单

路透东京11月9日电---欧元周三对抗强劲的技术阻力,此前意大利总理表示将辞职的消息带动欧元弹升,但欧元前景仍阴郁,因政治风暴吞噬了希腊和意大利,且两国借贷成本没有回落的迹象.

希腊正努力取得紧急资金,以避免最快下月面临破产,但各政党对新联合政府争论不下,而意大利10年公债收益率IT10YT=TWEB盘旋在6.7%上方.

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