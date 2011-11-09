〔东京汇市〕欧元挑战阻力位,但前景仍然黯淡

全球金市：黄金触及11月来最高水准，受政治不确定性和美元提振
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
* 意大利总理下台的消息协助拉抬欧元
* 希腊仍在努力组成新联合政府
* 欧元在1.3850美元面临阻力,停止单挂在1.3800美元
* 中国数据表现一如预期,澳元因投机客抛售多头部位而小幅下跌
* 美元兑日圆下滑,短线人士目标放在77.50日圆停止单
路透东京11月9日电---欧元周三对抗强劲的技术阻力,此前意大利总理表示将辞职的消息带动欧元弹升,但欧元前景仍阴郁,因政治风暴吞噬了希腊和意大利,且两国借贷成本没有回落的迹象.
希腊正努力取得紧急资金,以避免最快下月面临破产,但各政党对新联合政府争论不下,而意大利10年公债收益率IT10YT=TWEB盘旋在6.7%上方.
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
路透纽约/伦敦2月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至近三个月最高，因实货市场供应吃紧，而纽约可可期货扩大跌势至四年半最低。
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