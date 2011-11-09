〔中国房地产〕前十月投资及新开工增速继续放缓,销售下滑趋势难改(更新版)

(新增更多细节及评论)

* 前十月投资及新开工增速继续放缓

* 销售依旧低迷

* 未来投资将继续放缓

路透北京11月9日电---中国前十月房地产投资及新开工增速继续下滑,而销售在所谓传统旺季"银十"依旧低迷.在调控不放松的预期下,楼市成交持续惨淡料将令未来投资及新开工增速进一步放缓.

国家统计局周三公布,1-10月全国房地产开发投资49,923亿元人民币,同比增长31.1%,为8月以来连续第三个月增速放缓;1-10月房屋新开工面积达16.04亿平方米,同比增长21.7%,较前9月23.7%的增速继续放缓.

同时,全国商品住宅市场销售低迷,降价潮正蔓延各地.人民日报日前引述一些业内人士认为,房价拐点已经初现,向下的趋势明显,明年也不会反弹.

"目前全国房地产销售与新开工同比增速已大幅下滑,随着前期销售项目後续投入的逐步完成,以及後续项目跟进的减少,明年之内房地产投资同比增速出现断崖式下跌将是大概率事件,"国信证券房地产分析师方焱在报告中指出.

路透根据统计局数据测算,10月新开工面积约为1.26亿平方米,同比仅增长2.3%.去年同期该增速为51.1%.

华宝信托宏观经济分析师聂文亦表示,占城镇投资1/4比重的房地产投资继续下滑,在销售面积增速持续低迷的情况下,10月房地产新开工面积单月增速仅为约2%,预示未来房地产投资将有较大下滑.

而近期官方对楼市调控不放松的表态亦表明房地产市场将面临进一步调整.中国国务院总理温家宝周末在圣彼得堡强调,房地产市场调控绝不可以有丝毫动摇.既要使房价回归到合理的水平,同时又促进房地产业持续健康发展.[ID:nCN1205828]

**销售继续低迷 **

在限购范围不断扩大和信贷紧缩的双重压力下,今年中国房地产商于"金九银十"旺季的销售黯然失色.

统计局公布,1-10月全国商品房销售面积79,653万平方米,增长10.0%,较前9月12.9%增速显着放缓;商品房销售额43,826亿元,同比增长18.5%,亦较此前9月23.2%放缓.

从10月单月来看,中国指数研究院稍早报告显示,10月30个监测城市中,六成城市成交面积环比下跌,其中三亚环比跌幅最大,达52.57%.重点城市中,上海、天津、广州、杭州、武汉、成都环比均下跌.

以中国最大房地产公司--万科企业股份有限公司(000002.SZ)200002.SZ为例,10月万科实现销售额103.4亿元,同比下降33.3%,为连续第三个月出现同比下滑.

销售的惨淡已令不少开发商开始降价销售.龙头企业如万科、龙湖(0960.HK)等在一、二线城市开始降价促销,楼市全面降价潮或不久降至.(完)

欲了解更多详情,请点选统计局网站(here)