〔外汇期权〕欧元/美元波动率走软,风险逆转指标仍接近纪录高位--IFR

IFR伦敦11月9日电---亚洲市场非常疲弱,现汇区间交投,波动率走软.

一个月期欧元/美元价平期权波动率回到14.5%附近的周五低点,自周二以来下跌了1.0个百分点.现汇成功突破了1.3850处的停止位,但在1.3859以下跟进买盘有限,随後展开盘整,目前料对波动性构成压力.风险逆转指标仍接受9月中旬触及的纪录高位,一个月期风险逆转指标徘徊于3.7%,一年期徘徊于4.3%,偏向欧元卖权,凸显市场仍然担心下行风险.

一个月期英镑/美元期权波动率也在重新测试周五的低点,报9.5%,现汇在接近1.6100处强势盘整.一个月期欧元/英镑波动率目前亦低于9.5%(上周在8.75-10.5%).

欧元/瑞郎的gamma买需减弱,现汇回到1.2300下方,但一个月期波动率目前守在10.0%上方,周一/周二涨2.5个百分点至10.5%.美元/瑞郎的风险逆转指标昨日一度触及3.1%的纪录高位,偏向瑞郎卖权.一个月期美元/瑞郎波动率目前比同档欧元/美元期权波动率高出2.0个百分点,上周差距为0.8个百分点.

澳元/美元波动率走低,一个月期价平波动率回到周五低点,从18.0-17.7%降到17.2%.美元/日圆波动率寻获支撑,因现汇走软.(完)

--编译 张涛; 审校 白云

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