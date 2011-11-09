〔日本股市〕涨逾1%,关注意大利总理辞职事件(更新版)

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路透东京11月9日电---日本股市日经指数周三收高,因意大利总理将要辞职,为缓和欧债危机所需要的财政改革铺平道路.奥林巴斯(7733.T)再跌20%,因承认曾隐瞒损失.

野村控股(8604.T)涨逾4%,部分扳回昨日近15%的跌幅,此前该公司称,部分媒体臆测的该公司牵涉奥林巴斯隐瞒亏损一事并非以事实为基础.

意大利总理贝鲁斯柯尼周二宣布,他将在意大利议会批准一项包含欧洲敦促改革举措的预算法案後辞职,成为欧债危机的最大政治牺牲品,此前他失去在议会的多数席位. [ID:nCN1205640]