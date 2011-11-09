〔日本股市〕涨逾1%,关注意大利总理辞职事件(更新版)

全球金市：黄金触及11月来最高水准，受政治不确定性和美元提振
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
(新增细节)
路透东京11月9日电---日本股市日经指数周三收高,因意大利总理将要辞职,为缓和欧债危机所需要的财政改革铺平道路.奥林巴斯(7733.T)再跌20%,因承认曾隐瞒损失.
野村控股(8604.T)涨逾4%,部分扳回昨日近15%的跌幅,此前该公司称,部分媒体臆测的该公司牵涉奥林巴斯隐瞒亏损一事并非以事实为基础.
意大利总理贝鲁斯柯尼周二宣布,他将在意大利议会批准一项包含欧洲敦促改革举措的预算法案後辞职,成为欧债危机的最大政治牺牲品,此前他失去在议会的多数席位. [ID:nCN1205640]
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
路透纽约/伦敦2月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至近三个月最高，因实货市场供应吃紧，而纽约可可期货扩大跌势至四年半最低。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选