〔中国经济〕未来五年进口料年增27%,快于出口5个百分点--国研中心专家

全球金市：黄金触及11月来最高水准，受政治不确定性和美元提振
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
路透北京11月9日电---中国国务院发展研究中心副主任卢中原周三表示,预计未来五年中国进口额平均每年增长将高达27%,快于同期出口额增长5个百分点左右.
他在北京召开的中国国际金融论坛上并称,根据该中心的预测,在经济转型较快的情况下,中国产业结构变化将会发生一些积极趋势,第三产业比重在2015年将达到46.8%,超过第二产业的比重.
"到2020年,中国的三次产业构成(中),第三产业的比重将达到51%,比第二产业比重高出将近10个百分点."卢中原称.
他并预计,从今年开始,未来五年中国城镇居民实际消费开支料年增8.5%,农民消费增长将达到10%,消费对经济增长的拉动将会进一步增强.
中国2010年进口额占全世界第二位,达1.4万亿美元,进口增速23.2%,超过出口增速10个百分点以上.
中国海关负责人此前称,截止今年11月2日,中国对外贸易进出口总值累计突破3万亿美元,再创历史新高.并预计,今年全年顺差大约是1,700亿美元,略低于2010年或基本持平;进出口全年增速估计分别约21%和18%.(完)
--发稿 沈燕/赵红梅; 审校 张喜良
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
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